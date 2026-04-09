Майка и дете са сред пострадалите при катастрофата в Прохода на Републиката

С ред пострадалите при тежката катастрофа в Прохода на Републиката са майка и дете. При инцидента има загинал - водачът на единия автомобил.

Катастрофа с жертва и ранени в Прохода на Републиката

Шофьорът на другото превозно средство, както и пътничка и дете от автомобила на загиналия, са транспортирани в Спешна помощ, съобщи пътният експерт Диана Русинова, цитирана от "Фокус".

Причините за произшествието се изясняват. По случая е образувано досъдебно производство.

Разлято олио от цистерна може да е причина за катастрофата.

"Разлято олио от цистерна е най-вероятната причина за подхлъзването на автомобила на Хаинбоаз. В момента се търси цистерната, която го е разсипала. Ако някой е преминавал в часовия диапазон между 15 и 18 часа по прохода и е видял нещо, моля да се свърже с МВР, ОПУ В. Търново или да пише на European Center for Transport Policies", добавя още Русинова.

Говорителят на Областна дирекция на МВР - Велико Търново заяви, че по първоначална информация произшествието е станало малко под върха.