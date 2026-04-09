Повече от 300 камиона на пътната помощ излизат на протест в София

П ротест на Асоциацията на собствениците на Специализираната пътна помощ. Над 300 камиона се очаква да се съберат от двете страни на Околовръстното в София.
По думите им причината е отказът на служебния министър на регионалното развитие Николай Найденов да се срещне с бранша.
От асоциацията твърдят, че в организираните през последните дни срещи с министъра те умишлено не са били поканени, информира NOVA. Според тях по този начин служебният министър се опитва да забрани безплатната пътна помощ за всички пътуващи по републиканската пътна мрежа.