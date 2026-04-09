Унгария ще поръча от САЩ ракетни системи HIMARS за 700 млн. долара

У нгария планира да закупи американски реактивни системи за залпов огън HIMARS на стойност около 700 милиона долара, съобщи Белият дом, цитиран от Ройтерс.

Информацията беше оповестена след посещението на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс в Будапеща, по време на което бяха обсъдени въпроси, свързани със сигурността и енергийното сътрудничество между двете държави.

Сделката за системите HIMARS е част от по-широките усилия за модернизация на отбранителните способности на Унгария. Тези системи представляват мобилни ракетни установки с висока прецизност, използвани за поразяване на цели на значително разстояние.

По време на визитата Съединените щати са изразили готовност да подкрепят и инженерно проучване, насочено към улесняване на внедряването на малки модулни ядрени реактори в Унгария. Това съобщиха от канцеларията на вицепрезидента.

Проучването има за цел да подпомогне унгарската страна в процеса на планиране и реализация на енергийни проекти, като се предвижда възможност за изграждане на до 10 малки модулни реактора. Този тип реактори се разглеждат като алтернатива за осигуряване на по-гъвкаво и устойчиво производство на електроенергия.

Паралелно с това стана ясно, че унгарската енергийна компания МОЛ Груп е направила поръчка за суров петрол от Съединените щати и американски компании на стойност около 500 милиона долара.

Договореностите бяха постигнати в контекста на засилено икономическо и енергийно сътрудничество между двете страни, като включват както отбранителни, така и енергийни проекти.