Иран: Ормузкият проток няма да бъде отворен без компенсация

Техеран претендира за контрол над целия проток и планира да въведе система за такси за транзитен превоз

6 април 2026, 06:54
Иран: Ормузкият проток няма да бъде отворен без компенсация
Източник: AP/БТА

И ран отговори на ултиматума на американския президент Доналд Тръмп с нови заплахи по отношение на Ормузкия проток – жизненоважна артерия за световните доставки на нефт и газ, предаде ДПА.

"Ормузкият проток ще бъде отворен отново само когато, съгласно нов правен режим, щетите от наложената война бъдат напълно компенсирани от част от приходите от транзитните такси", заяви Мехди Табатабаи, служител по комуникациите в кабинета на иранския президент.

Според иранските медии Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) е заявил, че протокът няма да се върне към предишното си състояние, особено не за САЩ и Израел. Техеран претендира за контрол над целия проток и планира да въведе система за такси за транзитен превоз.

Тръмп предупреди Иран, че ще бъде подложен на атаки срещу електроцентрали и мостове, ако не се съобрази до 20:00 ч. източно американско време във вторник.

Заканата на американския държавен глава бе отправена в груб тон, като той подчерта, че Иран ще „живее в ада“, ако не деблокира Ормузкия проток.

Табатабаи заяви, че Тръмп е прибегнал до обиди от "отчаяние и ярост", като го обвини, че е запалил пълномащабна война в региона.

Мисията на Иран към ООН заяви в X, че Тръмп открито заплашва да унищожи инфраструктура, която е от съществено значение за оцеляването на цивилните, и призова международната общност да предприеме действия, за да предотврати това, което описа като потенциални военни престъпления.

Централното военно командване на Иран предупреди, че ако противниците му ударят цивилни цели, отговорът ще бъде „много по-опустошителен и широкообхватен“. Говорител на Централния щаб „Хатам ал-Анбия“ публикува изявлението чрез държавния телевизионен оператор IRIB в Telegram.

Източник: БТА, Пламен Йотински, БГНЕС    
Иран Тръмп Орзумския проток
Иран: Ормузкият проток няма да бъде отворен без компенсация

Иран: Ормузкият проток няма да бъде отворен без компенсация

Тръмп напомни на Иран, че има още 48 часа, за да сключи споразумение

Домашен питбул нахапа две деца в Бургас

Иран обяви, че иракски кораби може да преминават свободно през Ормузкия проток

САЩ арестуваха племенницата на Касем Солеймани и дъщеря ѝ, след като отмениха визите им

Земетресение в Гърция

Земетресение в Гърция

Откриха две тела след удар на Иран по жилищна сграда в Хайфа

Откриха две тела след удар на Иран по жилищна сграда в Хайфа

Русия: САЩ трябва да се откажат от "езика на ултиматумите" към Иран

Русия: САЩ трябва да се откажат от "езика на ултиматумите" към Иран

ЦИК назначава Секционните комисии в чужбина

ЦИК назначава Секционните комисии в чужбина

Ще прехвърля ли Великобритания мигранти на Балканите?

Ще прехвърля ли Великобритания мигранти на Балканите?

Светът преди 5 милиона години: Среща с мастодонти, саблезъби тигри и маймуни край Дорково

Светът преди 5 милиона години: Среща с мастодонти, саблезъби тигри и маймуни край Дорково

Пролетта се усмихва - до 25 градуса в началото на седмицата

Пролетта се усмихва - до 25 градуса в началото на седмицата

Ирански ракети сринаха жилищна сграда в Хайфа, има ранени и изчезнали

Ирански ракети сринаха жилищна сграда в Хайфа, има ранени и изчезнали

Орбан обвини Киев за намерените експлозиви в сръбския участък на газопровод

Орбан обвини Киев за намерените експлозиви в сръбския участък на газопровод

Израелският военен началник обеща засилване на ударите срещу "Хизбула" в Ливан

Израелският военен началник обеща засилване на ударите срещу "Хизбула" в Ливан

Безплатни ваксини срещу грип за деца: Какво предвижда предложението на МЗ

Безплатни ваксини срещу грип за деца: Какво предвижда предложението на МЗ

Китай и Русия обсъдиха деескалация на конфликта в Близкия изток

Китай и Русия обсъдиха деескалация на конфликта в Близкия изток

Асен Василев: Споразумението с Украйна е добро за България

Асен Василев: Споразумението с Украйна е добро за България

