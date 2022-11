"Политико": Фон дер Лайен не е поканена на среща на Шарл Мишел със Си Цзинпин на форума на Г-20

П редседателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен не е поканена на среща между председателя на Европейския съвет Шарл Мишел и китайския президент Си Цзинпин в кулоарите на форума на Г-20 в Индонезия следващата седмица, пише в. "Политико", цитиран от БТА.

Relations between the EU's top two officials have undergone an extraordinary breakdown.



The dysfunction between Ursula von der Leyen and Charles Michel is impacting the bloc's political agenda — and threatening to undermine the EU’s standing in the world.https://t.co/A0m3QeeJ8Y