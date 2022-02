Ръкостискане с Макрон и Шарл Мишел, не и с Урсула фон дер Лайен

Е вропейската комисия няма да прави въпрос от нов протоколен гаф, в който бяха замесени председателите на ЕК Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Шарл Мишел, заяви днес говорител на комисията, предаде БТА.

"Да се опитаме да не предизвикваме буря в чаша вода",

призова той по повод разпространените кадри в много европейски медии, в които се вижда, че миналата седмица угандийският външен министър Джедже Одонго не стиска ръката ѝ за поздрав при пристигането си за участие в срещата ЕС-Африка в Брюксел. Одонго кимва към Фон дер Лайен, а след това се ръкува с председателя на Европейския съвет Шарл Мишел и с президента на Франция Еманюел Макрон.

Oh no, it’s #sofagate all over again. Good thing that this time Emmanuel Macron was there to save the day :) pic.twitter.com/kvqdIDLOcc