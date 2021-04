Ердоган и Шарл Мишел сядат, фон дер Лайен остава права

Е вропейската комисия възрази днес открито срещу пренебрежително отношение към председателя на институцията Урсула фон дер Лайен вчера в Анкара при срещата с турския президент Реджеп Ердоган. ЕС бе представен на срещата от Фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Шарл Мишел.

Говорител на комисията днес посочи, че Фон дер Лайен е можела да напусне срещата, но е преценила да остане и е участвала пълноценно в последвалия разговор.

Кадри от вчерашното събитие показаха как Фон дер Лайен е оставена права, докато Ердоган и Мишел заемат единствените две кресла в помещението, за да се снимат. Мишел не възразява на това, не отстъпва мястото си на Фон дер Лайен и не настоява да се донесе трети стол. Случката бе именувана от световните медии и потребителите в социалните мрежи "Столгейт" ("Sofagate").

WATCH: European Commission President Ursula von der Leyen was taken aback to find her fellow top EU official taking the only chair available next to Turkish President Tayyip Erdogan when the duo visited Ankara, her spokesman said https://t.co/GGjGUO9czE pic.twitter.com/mYlh6cXtNJ