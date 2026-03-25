Как 150 000 американци „изчезнаха“ от черната статистика на COVID-19

Б роят на смъртните случаи от COVID-19 в първите месеци на пандемията в САЩ може да е бил значително занижен. Според нов анализ са настъпили с 19% повече смъртни случаи, отколкото са отразени в официалните данни за смъртността. Някои общности са били изложени на по-голям риск да останат извън статистиката, което повдига въпроси за това как бихме могли да избегнем подобна ситуация при бъдеща пандемия.

Нека се върнем шест години назад във времето. През март 2020 г. COVID-19 се превърна в неизбежен проблем за страните по света, като мозайка от местни и национални ограничения вече се налагаше набързо върху обърканото население.

Между битките за тоалетна хартия в хранителните магазини, усилията за балансиране на работата с домашното обучение и страховете за възрастни и уязвими приятели и членове на семейството, това беше хаотично време за мнозина.

Скоростта, с която се разпространяваше новото заболяване, също предизвика проблеми за инфраструктурата от данни в общественото здравеопазване, според авторите на новото проучване. „По време на пандемията от COVID-19 в Съединените щати официалното отчитане на смъртността често беше забавено или непълно“, пишат те.

Неточностите в този вид данни са проблематични, обясняват те, тъй като именно на тези цифри за смъртността се опират политиците, когато решават как най-добре да се справят с избухването на болестта – например дали да затворят училища, затвори и заведения за грижи, или какви послания трябва да бъдат предадени на широката общественост относно риска за тяхното здраве.

Предишни проучвания се опитваха да се върнат назад и да разгледат отново тези данни в светлината на потенциалните неточности. Този екип използва подход с машинно обучение, за да пресее данните от смъртните актове, получени между март 2020 г. и декември 2021 г.

Основният резултат, обхващащ целите Съединени щати, е, че 155 536 смъртни случая от COVID-19 са останали неотчетени в официалните данни. Най-голям дял от тях по региони е имало в преброителната дивизия "Западен Южен Централен", включваща щатите Арканзас, Луизиана, Оклахома и Тексас. По-голямата част от тези неотчетени смъртни случаи са настъпили в дома, а не в медицинско заведение или дом за грижи.

„Пропуснатите“ смъртни случаи са били приписани на редица други причини, като:

деменция;

сърдечно-съдови заболявания;

диабет.

Това може да звучи като голямо количество липсващи или неточни данни, но как се е стигнало дотук?

За да проучи по-подробно въпроса, както и местата, където са настъпили смъртните случаи, екипът разгледа по-задълбочено демографските характеристики на починалите. Те заключиха, че „системата за разследване на смъртните случаи в САЩ е отчитала смъртните случаи от COVID-19 по систематично несправедлив начин, който е скрил истинския мащаб на пандемичната смъртност и неравенствата“.

Смъртните случаи от COVID-19 е било най-вероятно да останат неразпознати в окръзи с по-ниски средни доходи на домакинствата и там, където повече жители съобщават за по-лошо здравословно състояние. Повече от тези прогнозирани смъртни случаи са настъпили при лица, регистрирани в смъртните си актове като латиноамериканци, американски индианци, коренни жители на Аляска, азиатци и чернокожи, в сравнение с белите нелатиноамериканци.

„Общностите, засегнати от недоотчитането на смъртните случаи от COVID-19, могат да бъдат интерпретирани като модел на структурен расизъм, класово разделение и дискриминация по отношение на хората с увреждания в системата за разследване на смъртта, което изисква по-нататъшни изследвания и политическо внимание“, пишат авторите.

В бъдеще те казват, че техният подход може да бъде адаптиран за използване „в редица условия, при които разследването на причината за смъртта е непълно, забавено и/или се подозира, че е пристрастно“. Те обаче предупреждават, че това не трябва да става за сметка на реформи, които се стремят да се справят с косвените пристрастия в тези системи.