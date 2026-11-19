А вторитетното издание The Athletic излезе с нови разкрития за огромния конфликт, който възникна между Кристиано Роналдо и селекционера на Португалия Жорже Жезуш. Особено любопитни са разкритията за т.нар. план от осем точки, който Роналдо е поискал да бъде изпълнен от Жезуш.

Припомняме, че Кристиано Роналдо официално се "пенсионира" от националния си тим на 5 ноември.

Това се оказа и кулминацията на сериозен конфликт със селекционера Жорже Жезуш. Напрежението между двете фигури разтърси португалския футбол и превърна последните седмици в сериозна медийна драма.

Всичко започна още през септември, когато 41-годишният нападател остана неизползвана резерва при победата над Норвегия. Роналдо твърдеше, че Жезуш е нарушил обещанието си да му даде поне 30 минути игра. Последваха кризисни разговори с участието на футболиста, треньора и представители на федерацията.

Впоследствие той публикува дълго изявление, в което изложи недоволството си и се извини на съотборниците си. Санкцията му от португалската федерация бе глоба от 255 евро и наказание от 30 дни със задна дата.

Въпреки напрежението Жезуш е бил планирал да включи Роналдо в състава за ноемврийските срещи. Само ден преди обявяването на списъка обаче звездата на Ал Насър обяви края на международната си кариера след 234 мача с екипа на Португалия.

"Головете избледняват, трофеите остават в музеите, а рекордите рано или късно се подобряват. Но има нещо, което времето никога не може да изтрие - мястото, което заемаме в сърцата на хората“, написа Роналдо.

Напрежението продължи и след решението му. При загубата с 1:4 от Дания миналата седмица португалските футболисти излязоха на терена с фланелки с името на Роналдо, а привържениците го почетоха с аплодисменти в седмата минута.

Майката на нападателя Долореш Авейро също се включи в спора, заявявайки, че синът ѝ не е получил заслуженото уважение от националния отбор.

Жезуш трябваше публично да отговаря на критиките, но впоследствие успя да успокои ситуацията с победа с 3:2 над Уелс тази седмица.

Особено сериозно напрежение възникнало около т.нар. план от осем точки, който Роналдо искал Жорже Жезуш да представи публично на пресконференция. Сред основните изисквания били селекционерът да определи нападателя като "пример за подражание, лоялен и професионален“, както и да признае, че е допуснал грешка, като е изпратил на загрявка футболист от ранга на Пеле или Диего Марадона, без впоследствие да го пусне в игра.

Роналдо настоявал също Жезуш ясно да заяви, че не просто иска нападателя в националния отбор, а го желае изключително много. Според информацията на The Athletic именно едно от изказванията на треньора - "Аз вземам решенията“ - било прието особено болезнено от звездата на Ал Насър.

Роналдо сметнал, че Жезуш е нарушил договореното както с неизпълненото обещание да получи поне 30 минути срещу Норвегия, така и с отказа да изпълни основните точки от предварително съгласувания план. Нападателят определил случилото се като "абсолютно нарушаване на доверието“.

Според информация на The Athletic двете страни не са прекъснали окончателно отношенията си, а в бъдеще е възможно да бъде организиран специален прощален мач в чест на Роналдо. Самият нападател остава фокусиран върху постигането на границата от 1000 официални гола, за която му остават още 15 попадения.