Жестоки сблъсъци в Сърбия, десетки ранени полицаи и демонстранти

Офисът на СПП в Нови Сад беше подпален

14 август 2025, 15:36
Жестоки сблъсъци в Сърбия, десетки ранени полицаи и демонстранти
Източник: EPA/БГНЕС

П о време на инциденти и сблъсъци на снощните протести в Сърбия са ранени 80 граждани и 25 полицаи, съобщи вицепремиерът и министър на вътрешните работи Ивица Дачич.

Протестите се проведоха на пет локации в Белград и в няколко сръбски градове по призив на студентите, а сблъсъците възникнаха между демонстранти и  привърженици на управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП), като в късните часове снощи офисът на СПП в Нови Сад беше подпален.

Вучич не може да се кандидатира за президент повече

Председателят на СПП Милош Вучевич, който е родом от Нови Сад, заяви пред Танюг, че ситуацията в северния сръбски град вече е добра, но че нощта е била драматична и напрегната.

Източник: EPA/БГНЕС

Протестите снощи бяха организирани в отговор на сблъсъци на 12 август между граждани и привърженици на СПП във Върбас и Бачка Паланка  - градове, разположени в автономната сръбска област Войводина.

Заплаха със смърт за журналисти на N1 TV в Сърбия

„Имаше и масирани атаки, предимно срещу партийните помещения на СПП. Най-трудна беше ситуация в Нови Сад, отчасти в Белград, но имаше атаки и в Кралево, Лазаревац, Панчево и други места“, каза Дачич и добави, че всички, които са нападнали полицаи снощи, ще бъдат арестувани в рамките на 48 часа.

Източник: EPA/БГНЕС

Дачич посочи, че събирания на хора е имало на 90 локации в страната и призова гражданите да прекратят атаките срещу политически партии и срещу граждани, които подкрепят правителството.

Той уточни, че в някои градове са били атакувани офисите и на партията на сръбските социалисти, която той оглавява и която се намира в коалиция със СПП.

Източник: БТА, Теодора Енчева    
Сърбия протести
Обявиха часа на срещата между Путин и Тръмп

Обявиха часа на срещата между Путин и Тръмп

Последните думи на великите - какво казаха преди смъртта

Последните думи на великите - какво казаха преди смъртта

Мистерията с мъртвата дизайнерка се заплита

Мистерията с мъртвата дизайнерка се заплита

Цените на имотите не се забавят: Кои са причините?

Цените на имотите не се забавят: Кои са причините?

Спадащите печалби карат Porsche да погледне към военната индустрия

Спадащите печалби карат Porsche да погледне към военната индустрия

Зеленски договори пет принципа за Украйна с Тръмп, Макрон и Мерц
Зеленски договори пет принципа за Украйна с Тръмп, Макрон и Мерц

Преди 20 часа
Рекордни наводнения в столицата на Аляска
Рекордни наводнения в столицата на Аляска

Преди 17 часа
САЩ и Русия обсъдили израелски вариант за Украйна
САЩ и Русия обсъдили израелски вариант за Украйна

Преди 17 часа
ООН: Рекорден брой цивилни убити и ранени в Украйна
ООН: Рекорден брой цивилни убити и ранени в Украйна

Преди 17 часа

Последни новини

Мъж почина в болница в Стара Загора, след като буйства на автогарата

Мъж почина в болница в Стара Загора, след като буйства на автогарата

България Преди 20 минути

Образувано е следствено дело под надзора на Окръжната прокуратура

Бременната Риана блести с бижута за 150 000 долара

Бременната Риана блести с бижута за 150 000 долара

Любопитно Преди 1 час

Звездата съчета достъпното си облекло със злато, рубини и диаманти

Зеленски: 1,5 млрд. долара е получила Украйна от европейски съюзници за оръжия от САЩ

Зеленски: 1,5 млрд. долара е получила Украйна от европейски съюзници за оръжия от САЩ

Свят Преди 1 час

Според държавния глава новият финансов план, наречен "Списък с първостепенните нужди на Украйна", "наистина укрепва" украинската отбрана

Мащабна акция: Разбиха група за международен наркотрафик

Мащабна акция: Разбиха група за международен наркотрафик

България Преди 2 часа

Има задържани лица

<p>Макрон: Тръмп е изключил възможността Украйна да се присъедини към НАТО</p>

Макрон: Тръмп е изключил категорично възможността Украйна да се присъедини към НАТО

Свят Преди 2 часа

Той заяви, че Тръмп е изразил готовност за предоставяне на гаранции за сигурността на Украйна

Франция праща самолети за потушаване на пожарите в Испания

Франция праща самолети за потушаване на пожарите в Испания

Свят Преди 2 часа

Пожари в Испания отнеха живота на 3 души това лято

16 ранени при украински атаки с дронове в Русия

16 ранени при украински атаки с дронове в Русия

Свят Преди 2 часа

Тeзи нападения бяха извършени един ден преди срещата в Аляска между президентите на САЩ и Русия

Жени ми плащат $5000, за да тествам верността на мъжете им

Жени ми плащат $5000, за да тествам верността на мъжете им

Любопитно Преди 3 часа

"Не съм тук, за да съсипвам връзки – просто предоставям доказателства"

Надеждите за мир в Украйна избледняват, според германци

Надеждите за мир в Украйна избледняват, според германци

Свят Преди 3 часа

Само 14 на сто от респондентите смятат, че Путин има искрен интерес от сключването на трайно примирие

Нападение над полицаи, пиян шофьор рани двама в Банско

Нападение над полицаи, пиян шофьор рани двама в Банско

България Преди 3 часа

24-годишният мъж е задържан

Снимката е илюстративна

Авиоексперт коментира инцидента с полета от София, ескортиран от изтребители

България Преди 3 часа

Български гражданин сигнализира за пътник със заплаха, Чехия блокира въздушното си пространство, а самолетът е ескортиран от военни изтребители до Лондон

Дете чудо: 10-годишна шахматистка победи гросмайстор и прави рекорд

Дете чудо: 10-годишна шахматистка победи гросмайстор и прави рекорд

Свят Преди 3 часа

„Тя е толкова сдържана, скромна и въпреки това невероятно брилянтна в шаха. Лесно би могла да стане световна шампионка за жени"

<p>Тест на ядрена суперракета може да засенчи срещата Тръмп-Путин</p>

Русия ускорява тестовете на ядрена суперракета „Буревестник“ преди срещата Тръмп - Путин в Аляска

Свят Преди 4 часа

Спътникови снимки показват засилена активност на полигона на Нова Земя, докато Москва подготвя тестове на „Буревестник“

<p>&quot;Топла прегръдка&quot; между Зеленски и Стармър</p>

Зеленски се срещна със Стармър преди срещата на върха между САЩ и Русия

Свят Преди 4 часа

Очаква се Зеленски и Стармър да обсъдят продължаващата война в Украйна

<p>Какво зодията ви никога няма да признае за грешка</p>

Какво зодията ви никога няма да признае за грешка

Любопитно Преди 4 часа

Всяка зодия има поне едно нещо, за което никога няма да съжалява, вижте кое е вашето

<p>Интерпол продължава да търси&nbsp;&quot;Кокаиновия крал&quot;, докато той лежи в затвор в София&nbsp;</p>

Интерпол продължава да търси Евелин Банев-Брендо, докато той лежи в затвор в София

България Преди 4 часа

Той е осъден на 10 години и 6 месеца затвор при първоначален строг режим

Всичко от днес

