Но 2 mg са достатъчни, за да те убият! Защо фентанилът е толкова смъртоносен?

Ф ентанилът е болкоуспокояващо 70 пъти по-силно от морфина. Ефектите му, предизвикващи еуфория, го превърнаха в често срещан забранен наркотик. Но 2 mg са достатъчни, за да те убият.

Като лекарство, фентанилът облекчава и намалява болката. Но консумацията му трябва да се следи стриктно - когато фентанил се консумира като забранен наркотик, той нарушава съзнанието на човека и може да доведе до забавено дишане, коматозни състояния и смърт в най-лошите случаи.

Повече от 70 000 души са починали само през 2021 г. в резултат на употребата на фентанил в САЩ. Той е силно пристрастяващ.

Кога се използва фентанил в медицината?

Фентанил се използва в грижите за пациенти с рак, когато наближават края на живота си. Използва се и за лечение на болка след сериозни хирургични операции.

Той е по-силен и по-ефективен от други опиоидни болкоуспокояващи, като морфин, оксикодон и хидроморфон. Фентанилът е 50 пъти по-силен от хероина, друг често срещан незаконен опиат.

Тъй като засяга централната нервна система, фентанил се използва и като анестетик преди операция. Той поставя пациентите в състояние, подобно на дълбок сън, в което те се отпускат и не изпитват болка. Дозата на лекарството зависи от тежестта и продължителността на операцията.

Тъй като фентанилът може да причини респираторна депресия (бавно или неефективно дишане и намалено снабдяване с кислород в тялото), дозата на лекарството трябва да бъде внимателно наблюдавана от лекари и друг медицински персонал. Те са там, за да гарантират, че органите на пациента, като сърцето и мозъка, получават достатъчно кислород.

Как се прилага фентанил?

Фентанилът може да се прилага интравенозно. По този начин лекарството отива направо в кръвния поток, където ефектът му е бърз. Когато хората използват фентанил по неконтролиран начин, те често страдат от предозиране и в по-лошия случай смърт.

Лекарството се продава и под формата на прах. Хората, пристрастени към фентанил, често го смъркат като прах. Някои го приемат като хапчета, обикновено произведени от праха в импровизирани лаборатории в Средна и Латинска Америка.

И двете форми на консумация могат да затруднят правилното дозиране, особено след като дори малко количество, само 2 милиграма, може да бъде фатално.

Пластирите с фентанил - известни още като трансдермален фентанил - се използват за лечение на хронична болка за продължителен период от време.

Клиники, лекарски кабинети и аптеки са били принудени да осигурят правилното изхвърляне на пластирите с фентанил, тъй като е известно, че хората, пристрастени към фентанил, търсят из кофите за боклук, търсейки използвани пластири с веществото, тъй като понякога все още е възможно да се извлече част от лекарството от него.

