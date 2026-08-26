Свят

Тайна визита в Москва: Защо шефът на ЦРУ отпътува за Русия

Надежда Неменски Надежда Неменски

26 август 2026, 09:22
Тръмп заяви, че всички мини в Ормузкия проток са премахнати

Тръмп заяви, че всички мини в Ормузкия проток са премахнати
Почина музикалната легенда Доли Партън

Почина музикалната легенда Доли Партън
Светлин Митев: Фифо и Калоян ще са ми най-голямата конкуренция за крайния успех в сезона на шампионите

Светлин Митев: Фифо и Калоян ще са ми най-голямата конкуренция за крайния успех в сезона на шампионите
Огромен военен самолет с шефа на ЦРУ в Москва, Кремъл не знаел

Огромен военен самолет с шефа на ЦРУ в Москва, Кремъл не знаел
„Икономически Ден Д“: Какъв е планът на Иран и как ще отговори

„Икономически Ден Д“: Какъв е планът на Иран и как ще отговори
Лондон дава ноу-хау за стелт ракети на Украйна, Русия реагира

Лондон дава ноу-хау за стелт ракети на Украйна, Русия реагира
Тежка катастрофа с автобус с германски ученици в Нидерландия, има ранени

Тежка катастрофа с автобус с германски ученици в Нидерландия, има ранени
Нов тежък удар по „Евровизия“: Нидерландия отказва участие в Бургас

Нов тежък удар по „Евровизия“: Нидерландия отказва участие в Бургас

Р ъководителят на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) на САЩ е пътувал до Москва за ненадеждно обявени разговори, съобщи американският медиен партньор на BBC - CBS.

Съобщава се, че Джон Ратклиф е пристигнал в руската столица по-рано във вторник. Нито Вашингтон, нито Москва са потвърдили естеството на посещението или с кого е било предвидено да се срещне.

Личните разговори между високопоставени американски и руски представители са рядкост.

Данните за проследяване на полети потвърдиха, че голям американски военен самолет е пътувал за Русия от САЩ през Латвия във вторник. Той е отпътувал по-късно същия ден.

BBC News се свърза с ЦРУ, Белия дом и Пентагона за коментар.

Огромен военен самолет с шефа на ЦРУ в Москва, Кремъл не знаел

Кадри, публикувани в социалните мрежи, показват транспортен самолет C-17, който се приближава към московското международно летище „Внуково“. Той е излетял от летището в Рига в 05:50 ч. GMT и изглежда е кацнал в руската столица около 07:04 ч. GMT, според данни от FlightRadar24. Самолетът се е върнал в Рига малко преди 17:00 ч. GMT.

Кадри в социалните мрежи също така се твърди, че показват дипломатически кортеж, движещ се през Москва.

Преди пътуването САЩ са информирали Украйна, че висша делегация ще пътува до Москва, и са поискали от Киев да спре ударите, докато тя не отпътува, заяви висш украински представител пред CBS.

Смята се, че това е първото пътуване на Ратклиф до Русия като директор на ЦРУ, въпреки че той е поддържал контакт с колегите си от разузнаването в Москва.

Джон Форман, който е служил като британски военен аташе в Москва между 2019 г. и 2022 г., заяви пред предаването „PM“ на Radio 4, че визитата може да е фокусирана върху „управление на ескалацията“, като се имат предвид спекулациите, че неотдавнашната активност на дронове в Германия може да е свързана с Русия.

Той каза: „Американците обикновено не изпращат толкова високопоставен представител в Москва ненадейно и в толкова кратък срок, освен ако няма нещо сериозно“.

Форман допълни, че пътуването може да засяга и освобождаването на американски задържани лица, които в момента се намират в Русия. Ратклиф изигра роля в преговорите за освобождаването на руско-американската гражданка Ксения Карелина, която беше в затвора в Русия в продължение на повече от година, след като беше обвинена в оказване на подкрепа за Украйна.

ЦРУ участва и в сделка за размяна на затворници с Русия през 2024 г., при която бяха освободени репортерът на Wall Street Journal Еван Гершкович, както и бившият американски морски пехотинец Пол Уилън и руско-американската журналистка Алсу Курмашева.

САЩ имат обтегнати отношения с Русия, откакто тя започна пълномащабно нахлуване в Украйна през 2022 г. Оттогава Русия е изолирана на световната сцена и е обект на международни икономически санкции.

Ратклиф изглежда е един от най-високопоставените американски служители, посетили страната по време на втория мандат на президента Доналд Тръмп.

Тръмп се срещна с руския президент Владимир Путин на среща на върха в Аляска миналата година, но срещата не доведе до пробив. Последвалите мирни преговори между Русия и Украйна, водени от САЩ, изглежда са в състояние на застой.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: BBC    
ЦРУ САЩ Русия Джон Ратклиф посещение в Москва тайни преговори разузнаване война в Украйна размяна на затворници дипломация управление на ескалацията
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Военен дрон изплува на плаж Кабакум край Варна

Военен дрон изплува на плаж Кабакум край Варна

Разкриха причината за смъртта на Доли Партън

Разкриха причината за смъртта на Доли Партън

Тайна визита в Москва: Защо шефът на ЦРУ отпътува за Русия

Тайна визита в Москва: Защо шефът на ЦРУ отпътува за Русия

Тръмп замрази интервютата за американски визи по целия свят

Тръмп замрази интервютата за американски визи по целия свят

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

biss.bg
10 начина как да подготвите кучето си за настъпващата пролет

10 начина как да подготвите кучето си за настъпващата пролет

dogsandcats.bg
Путин: Украйна отвори
Ексклузивно

Путин: Украйна отвори "кутията на Пандора" с ударите по икономически цели в Русия

Преди 3 дни
Исторически момент: Робот счупи световния рекорд на Юсейн Болт на 100 метра
Ексклузивно

Исторически момент: Робот счупи световния рекорд на Юсейн Болт на 100 метра

Преди 3 дни
Илияна Йотова: Да пазим историческата памет и правата на българите в Северна Македония
Ексклузивно

Илияна Йотова: Да пазим историческата памет и правата на българите в Северна Македония

Преди 3 дни
Каролайн Ливит разкри новия си пост след напускането на Белия дом
Ексклузивно

Каролайн Ливит разкри новия си пост след напускането на Белия дом

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Аржентина увековечи триумфа над Англия с нов ден на националните отбори

Аржентина увековечи триумфа над Англия с нов ден на националните отбори

Любопитно Преди 5 минути

Федерацията обяви 15 юли за официален футболен празник в страната

Експерти за акция „Заглушител“: Повдигат се въпроси за връзките между институциите и бизнеса

Експерти за акция „Заглушител“: Повдигат се въпроси за връзките между институциите и бизнеса

България Преди 9 минути

Журналисти и бивши представители на МВР коментираха случая със заглушителя, открит в автомобил край заведение в "Драгалевци"

Автовоз блокира пътя между Русе и Дунав мост, трафикът е затруднен

Автовоз блокира пътя между Русе и Дунав мост, трафикът е затруднен

България Преди 28 минути

Камионът се е заклещил в района на пътен възел, полиция отцепи част от трасето

След бурите: Батак и Пещера остават в бедствено положение, в Струмяни започна описване на щетите

След бурите: Батак и Пещера остават в бедствено положение, в Струмяни започна описване на щетите

България Преди 37 минути

Продължавава издирването на мъжа, отнесен от водите на Стара река

,

Плоскостъпие при децата: Кога наистина са нужни ортопедични стелки

Любопитно Преди 52 минути

До 5-годишна възраст плоскостъпието е напълно естествен физиологичен процес. Ето кои са тревожните сигнали, при които е необходима консултация със специалист, и какви грешки правят родителите при избора на ортопедични стелки

Днес е празник на верността и семейството, кой има имен ден

Днес е празник на верността и семейството, кой има имен ден

Любопитно Преди 1 час

На 26 август православната църква почита паметта на светите мъченици Адриан и Наталия

Apple пуска два нови процесора и освежи Mac Mini

Apple пуска два нови процесора и освежи Mac Mini

Технологии Преди 1 час

Компанията представи новото поколение чипове М6, както и най-мощния M5 Ultra, които дебютират съответно в компактния Mac Mini и професионалния Mac Studio и обещават голям скок в производителността и изчислителната мощност

Намушкаха с нож тийнейджър във Варна

Намушкаха с нож тийнейджър във Варна

България Преди 1 час

19-годишният младеж е в болница

Първи случай за сезона: Западнонилска треска повали 63-годишен мъж от Пловдив

Първи случай за сезона: Западнонилска треска повали 63-годишен мъж от Пловдив

България Преди 1 час

Пациентът е лекуван в Клиниката по инфекциозна болести на УМБАЛ „Свети Георги“

Доли Партън отлагала концертите си заради здравословни проблеми: „Просто не им обръщах внимание“

Доли Партън отлагала концертите си заради здравословни проблеми: „Просто не им обръщах внимание“

Свят Преди 1 час

Легендарната певица разкри, че е пренебрегвала собственото си здраве, докато се е грижела за съпруга си Карл Дийн

Мъж застреля осем свои роднини, сред които четири деца, на семейна вечеря в САЩ

Мъж застреля осем свои роднини, сред които четири деца, на семейна вечеря в САЩ

Свят Преди 2 часа

Това е 22-рото масово убийство с огнестрелно оръжие в страната тази година

Вълк напада домашни животни и тормози жителите на няколко села край Монтана

Вълк напада домашни животни и тормози жителите на няколко села край Монтана

България Преди 2 часа

Местни фермери алармират за поредица от нападения. Ловците обаче не могат да предприемат действия без специално разрешение

В памет на Доли Партън: Тръмп разпореди знамената в САЩ да бъдат свалени наполовина

В памет на Доли Партън: Тръмп разпореди знамената в САЩ да бъдат свалени наполовина

Свят Преди 2 часа

Президентът отдаде почит на легендарната кънтри певица, която почина на 80 години след кратка битка с рак

Кристалина Георгиева: Световната икономика устоява на енергийния шок от войната с Иран по-добре от очакваното

Кристалина Георгиева: Световната икономика устоява на енергийния шок от войната с Иран по-добре от очакваното

Свят Преди 2 часа

Шефът на МВФ говори пред репортери във Вашингтон преди предстоящата среща на министрите на финансите и на управителите на централните банки на държавите от Г-20

Иран и Оман търсят начин да отворят Ормузкия проток

Иран и Оман търсят начин да отворят Ормузкия проток

Свят Преди 2 часа

Техеран и Мускат обсъждат временен корабен коридор и разминиране на стратегическия воден път

ООН: Светът е опасно близо до ера на "роботи убийци"

ООН: Светът е опасно близо до ера на "роботи убийци"

Свят Преди 2 часа

Гутериш и Червеният кръст призоваха държавите спешно да приемат международни правила за автономните оръжия

Всичко от днес

От мрежата

12 породи котки, които обичат разходките навън

dogsandcats.bg

Колко точно са умни котките

dogsandcats.bg
1

Какво откри Ники Василковски по пътя към Самоковището? Един от най-красивите маршрути до Бистришкия водопад

sinoptik.bg
1

Ентусиасти от 64 държави преплуваха Босфора

sinoptik.bg

23 години по-късно: Кейт Хъдсън се завръща в „Как да разкараш гаджето за 10 дни“

Edna.bg

26 август - празник на вярността, ето кой има имен ден

Edna.bg

Будьо/Глимт отстрани НЕК Ниймеген и отново ще играе в Шампионската лига

Gong.bg

Ливърпул и ПСЖ си стиснаха ръцете за Баркола?

Gong.bg

Визитата на директора на ЦРУ в Москва е свързана с контактите между тайните служби, твърди Кремъл

Nova.bg

Военен дрон изплува на плаж край Варна (ВИДЕО+СНИМКА)

Nova.bg