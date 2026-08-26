Тайна визита в Москва: Защо шефът на ЦРУ отпътува за Русия

Р ъководителят на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) на САЩ е пътувал до Москва за ненадеждно обявени разговори, съобщи американският медиен партньор на BBC - CBS.
Съобщава се, че Джон Ратклиф е пристигнал в руската столица по-рано във вторник. Нито Вашингтон, нито Москва са потвърдили естеството на посещението или с кого е било предвидено да се срещне.
Личните разговори между високопоставени американски и руски представители са рядкост.
Данните за проследяване на полети потвърдиха, че голям американски военен самолет е пътувал за Русия от САЩ през Латвия във вторник. Той е отпътувал по-късно същия ден.
BBC News се свърза с ЦРУ, Белия дом и Пентагона за коментар.
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Кадри, публикувани в социалните мрежи, показват транспортен самолет C-17, който се приближава към московското международно летище „Внуково“. Той е излетял от летището в Рига в 05:50 ч. GMT и изглежда е кацнал в руската столица около 07:04 ч. GMT, според данни от FlightRadar24. Самолетът се е върнал в Рига малко преди 17:00 ч. GMT.
Кадри в социалните мрежи също така се твърди, че показват дипломатически кортеж, движещ се през Москва.
Преди пътуването САЩ са информирали Украйна, че висша делегация ще пътува до Москва, и са поискали от Киев да спре ударите, докато тя не отпътува, заяви висш украински представител пред CBS.
Смята се, че това е първото пътуване на Ратклиф до Русия като директор на ЦРУ, въпреки че той е поддържал контакт с колегите си от разузнаването в Москва.
Джон Форман, който е служил като британски военен аташе в Москва между 2019 г. и 2022 г., заяви пред предаването „PM“ на Radio 4, че визитата може да е фокусирана върху „управление на ескалацията“, като се имат предвид спекулациите, че неотдавнашната активност на дронове в Германия може да е свързана с Русия.
Той каза: „Американците обикновено не изпращат толкова високопоставен представител в Москва ненадейно и в толкова кратък срок, освен ако няма нещо сериозно“.
Форман допълни, че пътуването може да засяга и освобождаването на американски задържани лица, които в момента се намират в Русия. Ратклиф изигра роля в преговорите за освобождаването на руско-американската гражданка Ксения Карелина, която беше в затвора в Русия в продължение на повече от година, след като беше обвинена в оказване на подкрепа за Украйна.
ЦРУ участва и в сделка за размяна на затворници с Русия през 2024 г., при която бяха освободени репортерът на Wall Street Journal Еван Гершкович, както и бившият американски морски пехотинец Пол Уилън и руско-американската журналистка Алсу Курмашева.
САЩ имат обтегнати отношения с Русия, откакто тя започна пълномащабно нахлуване в Украйна през 2022 г. Оттогава Русия е изолирана на световната сцена и е обект на международни икономически санкции.
Ратклиф изглежда е един от най-високопоставените американски служители, посетили страната по време на втория мандат на президента Доналд Тръмп.
Тръмп се срещна с руския президент Владимир Путин на среща на върха в Аляска миналата година, но срещата не доведе до пробив. Последвалите мирни преговори между Русия и Украйна, водени от САЩ, изглежда са в състояние на застой.