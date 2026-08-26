Тайна визита в Москва: Защо шефът на ЦРУ отпътува за Русия

Тежка катастрофа с автобус с германски ученици в Нидерландия, има ранени

„Икономически Ден Д“: Какъв е планът на Иран и как ще отговори

Огромен военен самолет с шефа на ЦРУ в Москва, Кремъл не знаел

Светлин Митев: Фифо и Калоян ще са ми най-голямата конкуренция за крайния успех в сезона на шампионите

Тръмп заяви, че всички мини в Ормузкия проток са премахнати

Р ъководителят на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) на САЩ е пътувал до Москва за ненадеждно обявени разговори, съобщи американският медиен партньор на BBC - CBS.

Съобщава се, че Джон Ратклиф е пристигнал в руската столица по-рано във вторник. Нито Вашингтон, нито Москва са потвърдили естеството на посещението или с кого е било предвидено да се срещне.

Личните разговори между високопоставени американски и руски представители са рядкост.

Данните за проследяване на полети потвърдиха, че голям американски военен самолет е пътувал за Русия от САЩ през Латвия във вторник. Той е отпътувал по-късно същия ден.

BBC News се свърза с ЦРУ, Белия дом и Пентагона за коментар.

Огромен военен самолет с шефа на ЦРУ в Москва, Кремъл не знаел

Кадри, публикувани в социалните мрежи, показват транспортен самолет C-17, който се приближава към московското международно летище „Внуково“. Той е излетял от летището в Рига в 05:50 ч. GMT и изглежда е кацнал в руската столица около 07:04 ч. GMT, според данни от FlightRadar24. Самолетът се е върнал в Рига малко преди 17:00 ч. GMT.

Кадри в социалните мрежи също така се твърди, че показват дипломатически кортеж, движещ се през Москва.

Преди пътуването САЩ са информирали Украйна, че висша делегация ще пътува до Москва, и са поискали от Киев да спре ударите, докато тя не отпътува, заяви висш украински представител пред CBS.

Смята се, че това е първото пътуване на Ратклиф до Русия като директор на ЦРУ, въпреки че той е поддържал контакт с колегите си от разузнаването в Москва.

Джон Форман, който е служил като британски военен аташе в Москва между 2019 г. и 2022 г., заяви пред предаването „PM“ на Radio 4, че визитата може да е фокусирана върху „управление на ескалацията“, като се имат предвид спекулациите, че неотдавнашната активност на дронове в Германия може да е свързана с Русия.

Той каза: „Американците обикновено не изпращат толкова високопоставен представител в Москва ненадейно и в толкова кратък срок, освен ако няма нещо сериозно“.

Форман допълни, че пътуването може да засяга и освобождаването на американски задържани лица, които в момента се намират в Русия. Ратклиф изигра роля в преговорите за освобождаването на руско-американската гражданка Ксения Карелина, която беше в затвора в Русия в продължение на повече от година, след като беше обвинена в оказване на подкрепа за Украйна.

ЦРУ участва и в сделка за размяна на затворници с Русия през 2024 г., при която бяха освободени репортерът на Wall Street Journal Еван Гершкович, както и бившият американски морски пехотинец Пол Уилън и руско-американската журналистка Алсу Курмашева.

САЩ имат обтегнати отношения с Русия, откакто тя започна пълномащабно нахлуване в Украйна през 2022 г. Оттогава Русия е изолирана на световната сцена и е обект на международни икономически санкции.

Ратклиф изглежда е един от най-високопоставените американски служители, посетили страната по време на втория мандат на президента Доналд Тръмп.

Тръмп се срещна с руския президент Владимир Путин на среща на върха в Аляска миналата година, но срещата не доведе до пробив. Последвалите мирни преговори между Русия и Украйна, водени от САЩ, изглежда са в състояние на застой.