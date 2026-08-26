Свят

МВнР предупреди българите в щата Невада

Открит е временен център за настаняване на евакуирани в Reno-Sparks Convention Center

Николай Киров Николай Киров

26 август 2026, 22:31
МВнР предупреди българите в щата Невада
Източник: iStock

М инистерството на външните работи (МВнР) препоръчва на българските граждани, намиращи се в района на Рино и окръг Уошо, щата Невада, да избягват пътувания към засегнатите от пожар райони, освен при крайна необходимост, и да следят актуалните указания на местните власти и незабавно да изпълняват издадените заповеди за евакуация.

Огнен ад в Невада: 90 000 души са призовани да се евакуират

Вследствие на възникналия мащабен горски пожар Hawk Fire в района на град Рино в щата Невада, от страна на местните власти е обявено извънредно положение в окръг Washoe, като зоната с непосредствена заповед за евакуация (GO NOW) обхващаща приблизително 42 000 жители и достига до района на University of Nevada. Допълнителни около 45 000 души се намират в прилежаща зона, за която е издадено предупреждение за евакуация. Очакваните променливи и усилващи се ветрове могат допълнително да ускорят и променят посоката на разпространение на пожара. Местните власти призовават гражданите в засегнатите райони да напуснат своевременно и да следват стриктно указанията за евакуация. В резултат на пожара са регистрирани и сериозни прекъсвания на електроснабдяването, посочиха още от МВнР.

Генералното ни консулство в Лос Анджелис с препоръки заради два нови пожара

Открит е временен център за настаняване на евакуирани в Reno-Sparks Convention Center. Гражданите следва да бъдат подготвени за възможни допълнителни ограничения на движението, прекъсвания на електроснабдяването и промени в определените евакуационни зони, отбелязаха от ведомството. 

За съдействие българските граждани могат да се обръщат към Генералното консулство на Република България в Лос Анджелис.

Редактор: Николай Киров
Източник: МВнР    
горски пожар Невада Рино
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