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„Банкя” подкрепя кампанията „Мисия храна” на Българската хранителна банка

Партньорството стартира с дарение на минерална вода за доброволци и хора, засегнати от кризисни ситуации и природни бедствия

27 август 2026, 08:00
„Банкя” подкрепя кампанията „Мисия храна” на Българската хранителна банка
Източник: Банкя

„Банкя” и Българската хранителна банка поставят началото на партньорство, насочено към подкрепа на хората в уязвими ситуации и повишаване на информираността по темата за хидратацията. Първата съвместна инициатива e свързана с кампанията „Мисия храна” на Българската хранителна банка, в рамките на която „Банкя” ще осигури необходимата вода за доброволците и екипите, участващи в теренни акции в подкрепа на хора и райони, засегнати от природни бедствия.

„Мисия храна” подпомага хора и общности, засегнати от кризи, като цели да набере подходящи хранителни продукти, които да бъдат разпределяни при извънредни ситуации до различните доброволни формирования в страната. Кампанията се осъществява в партньорство с Националната асоциация на доброволците в Република България (НАДРБ) и с подкрепата на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” (ГДПБЗН).

Партньорството между двете страни ще се развива дългосрочно чрез различни съвместни образователни и социални проекти. Основен фокус ще бъде поставен върху подчертаването на значението на добрата хидратация при работа в кризисни ситуации, както и ролята ѝ като важна част от ежедневната грижа за здравето и активния начин на живот.

Източник: Банкя

„Всяка година над 3600 доброволци в страната реагират при кризи и бедствия, често в условия на силна умора, високи температури и ограничени доставки на храна и вода. Подкрепата за тях е жизненоважна – тя им дава силата да продължат да помагат и на следващия ден. Затова създаваме стратегически резерв от храни и напитки и работим с партньори като „Банкя“, които осигуряват най-важното за всеки екип на терен – надеждна хидратация. Това партньорство е ключова стъпка към по-добра подготовка за пожароопасния сезон и към грижата за хората, които първи се отзовават в моменти на нужда, за да опазят засегнатите хора, реколта и природа.“, коментира Цанка Миланова, изпълнителен директор на Българската хранителна банка.

„Щастливи сме, че можем да подкрепим работата на Българската хранителна банка и хората, които ежедневно влагат време и енергия в помощ на другите. Вярваме, че грижата за добрия баланс започва с малките ежедневни навици, а хидратацията е сред най-важните от тях. Това партньорство е още една важна стъпка към повишаване на информираността и насърчаването на по-добри ежедневни навици.”, сподели Владимир Попов, старши бранд мениджър на „Банкя”.

Партньорството с Българската хранителна банка е поредната инициатива на компанията, насочена към насърчаване на добрата хидратация. Чрез образователни кампании, партньорства с експерти и различни активности компанията продължава да подчертава ролята на водата за поддържането на ежедневния баланс и доброто физическо и емоционално състояние.

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