Синът на фермер опита да прегази екип на NOVA

Дрога за 5 милиона евро трябвало да бъде прекарана с подводен джет до Турция

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От 159 гривни на хора под домашен арест нито една не е с GPS

Е скалира напрежението в Ловешко след потвърдения случай на антракс в село Стефаново. Екип на NOVA беше нападнат от собствениците на заразената кравеферма, докато снимаше буферната зона, отцепена от здравните власти.

Синът на собственика на фермата се опита на два пъти да прегази журналистите – първо с лекия си автомобил, а малко по-късно и с трактор. На място незабавно е извикан екип на полицията, който задържал извършителя.

Откриха антракс край Ловеч, взимат незабавни мерки

Според местните жители семейството отдавна е известно в селото с проявите си на агресия.

„Именно това незачитане на закона и постоянната агресия са в основата да се стигне дотук и в тази ферма да бъде намерен антракс. Законите за тези хора просто не съществуват”, коментираха жители на селото.

Пробите и епидемиологичното проучване в района продължават под засилен контрол от страна на ветеринарните власти.