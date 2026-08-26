България

Синът на фермер опита да прегази екип на NOVA

Извършителят е задържан от полицията

Николай Киров Николай Киров

26 август 2026, 21:35
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Е скалира напрежението в Ловешко след потвърдения случай на антракс в село Стефаново. Екип на NOVA беше нападнат от собствениците на заразената кравеферма, докато снимаше буферната зона, отцепена от здравните власти.

Синът на собственика на фермата се опита на два пъти да прегази журналистите – първо с лекия си автомобил, а малко по-късно и с трактор. На място незабавно е извикан екип на полицията, който задържал извършителя.

Откриха антракс край Ловеч, взимат незабавни мерки

Според местните жители семейството отдавна е известно в селото с проявите си на агресия.

„Именно това незачитане на закона и постоянната агресия са в основата да се стигне дотук и в тази ферма да бъде намерен антракс. Законите за тези хора просто не съществуват”, коментираха жители на селото.

Пробите и епидемиологичното проучване в района продължават под засилен контрол от страна на ветеринарните власти.

Редактор: Николай Киров
Източник: NOVA    
Антракс Ловешко Агресия
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