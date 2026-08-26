Тръмп не смята, че Моджтаба Хаменей е мъртъв

А мериканският президент Доналд Тръмп заяви днес, че не смята, че върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей е мъртъв, предаде "Ройтерс".
Иран разкри в какво състояние е върховният лидер Моджтаба Хаменей
"Не мисля, че е мъртъв. Той беше много тежко ранен", посочи Тръмп пред консервативния политически коментатор Глен Бек.
Моджтаба Хаменей - син и наследник на покойния ирански върховен лидер Али Хаменей, пое поста след смъртта на баща си, който беше убит в първия ден от войната, започнала на 28 февруари след израелско-американските удари срещу Иран.
Според властите в Иран Моджтаба Хаменей е бил ранен по време на ударите, при които загинаха и редица други високопоставени представители на иранското ръководство.
Моджтаба Хаменей е "жив и здрав", въпреки че е ранен
От избирането си той не е имал публични изяви, а позициите му се разпространяват единствено чрез официални съобщения.