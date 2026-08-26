Свят

Тръмп не смята, че Моджтаба Хаменей е мъртъв

Моджтаба Хаменей не е имал публични изяви, след като беше ранен

Николай Киров Николай Киров

26 август 2026, 22:00
Тръмп не смята, че Моджтаба Хаменей е мъртъв
Източник: EPA/БГНЕС

А мериканският президент Доналд Тръмп заяви днес, че не смята, че върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей е мъртъв, предаде "Ройтерс".

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"Не мисля, че е мъртъв. Той беше много тежко ранен", посочи Тръмп пред консервативния политически коментатор Глен Бек.

Моджтаба Хаменей - син и наследник на покойния ирански върховен лидер Али Хаменей, пое поста след смъртта на баща си, който беше убит в първия ден от войната, започнала на 28 февруари след израелско-американските удари срещу Иран.

Според властите в Иран Моджтаба Хаменей е бил ранен по време на ударите, при които загинаха и редица други високопоставени представители на иранското ръководство.

Моджтаба Хаменей  е "жив и здрав", въпреки че е ранен

От избирането си той не е имал публични изяви, а позициите му се разпространяват единствено чрез официални съобщения.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Николай Джамбазов    
Доналд Тръмп Моджтаба Хаменей Иран
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