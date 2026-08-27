Ремонт на детска градина в столичния квартал „Младост“ се точи вече година, родители настояват за отговори

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Р одители на деца от 76-а детска градина в столичния район „Младост“ се обявиха против продължаващия вече близо година ремонт на сградата. По думите им срокът за приключване на дейностите е бил удължаван два пъти, а междувременно децата са били разпределени в други детски градини в района.

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Заради недостига на места част от групите са били настанени във физкултурни салони. Търпението на родителите окончателно се изчерпало, след като разбрали, че детската градина е обявила прием на нови деца за предстоящата учебна година.

„Основното ни искане е децата да пребивават поне на местата, на които са били разпределени миналата година, и директорката да поеме отговорност за това“, заяви майка на дете в ефира на „Здравей, България“.

Около 200 деца са засегнати

От ситуацията са засегнати около 200 деца от седем групи. По думите на родителите някои от малчуганите са били премествани неколкократно между различни детски градини.

„Реално ние бяхме първоначално в детска градина в „Младост 1“, в която бяхме настанени в яслата. Двете ясли ги бяха събрали на едно място, след което решиха да ни преместят в друго помещение без тоалетна, без никакви условия, което беше ужасно малко“, разказва майката.

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Друг родител посочва, че детето му е прекарало цялата учебна година във физкултурен салон.

„През цялата учебна година беше там. Условията в началото бяха много зле, след това се подобриха, но отново нямаха тоалетна само за тях“, разказва тя.

Родителите искат конкретни срокове

Родителите са получили уверение, че на 2 септември ще се проведе среща с представители на районната администрация. На нея се очаква да стане ясно къде ще бъдат настанени децата през новата учебна година.

„Ние не знаем какво ще се случи. И още повече, че всичко, което са обещали, дори и със заповед, не е спазено. Нито срокове са спазени, абсолютно нищо не е спазено“, категоричен е родител.

От ръководството на 76-а детска градина са заявили, че нови деца няма да бъдат приемани, докато ремонтът не приключи.

От районната администрация са посочили, че не са възложител на ремонта и той не е в техните правомощия.

От Столичната община съобщават, че са получили уверение от фирмата изпълнител, че ще положи усилия ремонтът да приключи до 24 септември.

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Този срок обаче не дава достатъчно сигурност на родителите.

„Строителят реално може да спази този срок, но след завършване на обекта следват други процедури до въвеждане на сградата в експлоатация“, обясни една от майките.

По думите ѝ остават и други неясноти, свързани с обзавеждането и процедурите по приемане на обекта.

Притеснения и за качеството на ремонта

Родители, които са били допуснати до оглед на сградата, изразяват притеснения и относно качеството и безопасността на извършените дейности.

Според тях са забелязани ниски парапети и дръжки на прозорци, които могат да бъдат достигнати от малки деца.

„Парапетите буквално са високи 60 сантиметра“, заяви баща на дете.

Родителите настояват за конкретни срокове и ясни гаранции кога децата ще могат да се върнат в обновената 76-а детска градина. Те искат и информация за това какви мерки ще бъдат предприети, за да се гарантира безопасността на децата и нормалното протичане на учебния процес.