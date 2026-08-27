България

Ремонт на детска градина в столичния квартал „Младост“ се точи вече година, родители настояват за отговори

Около 200 деца са разпределени в други детски градини, а някои от тях са били местени неколкократно заради продължаващия ремонт

Василена Василева Василена Василева

27 август 2026, 08:24
Напрежение след антракса в Ловешко: Син на фермер опита да прегази журналисти

Напрежение след антракса в Ловешко: Син на фермер опита да прегази журналисти
Парламентът изслушва кандидатите за новото ръководство на НЗОК

Парламентът изслушва кандидатите за новото ръководство на НЗОК
Колко ще струват президентските избори: Кабинетът решава днес

Колко ще струват президентските избори: Кабинетът решава днес
В края на август: Времето се пречупва с бури в четвъртък и студен вятър в петък

В края на август: Времето се пречупва с бури в четвъртък и студен вятър в петък
От 159 гривни на хора под домашен арест нито една не е с GPS

От 159 гривни на хора под домашен арест нито една не е с GPS
Синът на фермер опита да прегази екип на NOVA

Синът на фермер опита да прегази екип на NOVA
GPS заглушителят заглушил самолет в София

GPS заглушителят заглушил самолет в София
НАП знаела за заглушителя от „Драгалевци“ още през 2023 г.

НАП знаела за заглушителя от „Драгалевци“ още през 2023 г.

Р одители на деца от 76-а детска градина в столичния район „Младост“ се обявиха против продължаващия вече близо година ремонт на сградата. По думите им срокът за приключване на дейностите е бил удължаван два пъти, а междувременно децата са били разпределени в други детски градини в района.

Столична детска градина може да остане на студено заради "гърмящи" тръби

Заради недостига на места част от групите са били настанени във физкултурни салони. Търпението на родителите окончателно се изчерпало, след като разбрали, че детската градина е обявила прием на нови деца за предстоящата учебна година.

„Основното ни искане е децата да пребивават поне на местата, на които са били разпределени миналата година, и директорката да поеме отговорност за това“, заяви майка на дете в ефира на „Здравей, България“.

  • Около 200 деца са засегнати

От ситуацията са засегнати около 200 деца от седем групи. По думите на родителите някои от малчуганите са били премествани неколкократно между различни детски градини.

„Реално ние бяхме първоначално в детска градина в „Младост 1“, в която бяхме настанени в яслата. Двете ясли ги бяха събрали на едно място, след което решиха да ни преместят в друго помещение без тоалетна, без никакви условия, което беше ужасно малко“, разказва майката.

Протест в столичния квартал „Красно село“

Друг родител посочва, че детето му е прекарало цялата учебна година във физкултурен салон.

„През цялата учебна година беше там. Условията в началото бяха много зле, след това се подобриха, но отново нямаха тоалетна само за тях“, разказва тя.

  • Родителите искат конкретни срокове

Родителите са получили уверение, че на 2 септември ще се проведе среща с представители на районната администрация. На нея се очаква да стане ясно къде ще бъдат настанени децата през новата учебна година.

„Ние не знаем какво ще се случи. И още повече, че всичко, което са обещали, дори и със заповед, не е спазено. Нито срокове са спазени, абсолютно нищо не е спазено“, категоричен е родител.

От ръководството на 76-а детска градина са заявили, че нови деца няма да бъдат приемани, докато ремонтът не приключи.

От районната администрация са посочили, че не са възложител на ремонта и той не е в техните правомощия.

От Столичната община съобщават, че са получили уверение от фирмата изпълнител, че ще положи усилия ремонтът да приключи до 24 септември.

8 точки за адрес, но само ако не сте се местили: Какво решава класирането за детска градина през 2026 г.?

Този срок обаче не дава достатъчно сигурност на родителите.

„Строителят реално може да спази този срок, но след завършване на обекта следват други процедури до въвеждане на сградата в експлоатация“, обясни една от майките.

По думите ѝ остават и други неясноти, свързани с обзавеждането и процедурите по приемане на обекта.

  • Притеснения и за качеството на ремонта

Родители, които са били допуснати до оглед на сградата, изразяват притеснения и относно качеството и безопасността на извършените дейности.

Според тях са забелязани ниски парапети и дръжки на прозорци, които могат да бъдат достигнати от малки деца.

„Парапетите буквално са високи 60 сантиметра“, заяви баща на дете.

Родителите настояват за конкретни срокове и ясни гаранции кога децата ще могат да се върнат в обновената 76-а детска градина. Те искат и информация за това какви мерки ще бъдат предприети, за да се гарантира безопасността на децата и нормалното протичане на учебния процес.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Президентството: Недопустими са спекулациите за поздравителния адрес на Йотова до Зеленски

Президентството: Недопустими са спекулациите за поздравителния адрес на Йотова до Зеленски

27 август: Когато Вашингтон посрещна най-опасната жена на планетата

27 август: Когато Вашингтон посрещна най-опасната жена на планетата

Катастрофа на бул. „Тодор Александров” и ул. „Опълченска” в София, пострадала е жена

Катастрофа на бул. „Тодор Александров” и ул. „Опълченска” в София, пострадала е жена

Meta ще плати до 18 млрд. долара, за да пази децата

Meta ще плати до 18 млрд. долара, за да пази децата

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

biss.bg
Ситуацията на китайския пазар е „брутална“

Ситуацията на китайския пазар е „брутална“

carmarket.bg
27 август: Когато Вашингтон посрещна най-опасната жена на планетата
Ексклузивно

27 август: Когато Вашингтон посрещна най-опасната жена на планетата

Преди 2 часа
В края на август: Времето се пречупва с бури в четвъртък и студен вятър в петък
Ексклузивно

В края на август: Времето се пречупва с бури в четвъртък и студен вятър в петък

Преди 3 часа
Може ли Иран да направи войната още по-скъпа за САЩ и света
Ексклузивно

Може ли Иран да направи войната още по-скъпа за САЩ и света

Преди 2 часа
Най-охраняваната граница в Европа: Туристи пръскат хиляди, за да ходят пеш до Русия
Ексклузивно

Най-охраняваната граница в Европа: Туристи пръскат хиляди, за да ходят пеш до Русия

Преди 2 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Колумбия изолира най-опасните си затворници на кораби в открито море

Колумбия изолира най-опасните си затворници на кораби в открито море

Свят Преди 20 минути

Проектът е част от по-широките планове на новия президент Абелардо де ла Есприеля за безкомпромисна борба срещу въоръжените групировки и организациите, свързани с наркотрафика

Снаряд удари пореден танкер в Ормузкия проток

Снаряд удари пореден танкер в Ормузкия проток

Свят Преди 1 час

На борда е избухнал пожар

Расте броят на жертвите след бедствието на границата между Непал и Тибет, САЩ изпращат помощ

Расте броят на жертвите след бедствието на границата между Непал и Тибет, САЩ изпращат помощ

Свят Преди 2 часа

Мощни водни потоци и кални свлачища пометоха сгради, автомобили, пътища и друга инфраструктура, блокирайки цели райони

,

Вкусът на лятото в буркан: Как да си приготвим ароматен компот от диня за зимата

Любопитно Преди 2 часа

Затворете лятната свежест в буркан с тази лесна и бърза рецепта за компот от диня. Балансиран с малко лимон, той се превръща в перфектната освежаваща напитка и чудесен десерт за студените зимни дни

Неочакваният знак, че между мъж и жена има истинска химия

Неочакваният знак, че между мъж и жена има истинска химия

Любопитно Преди 2 часа

В свят, в който търсим пеперуди в стомаха и интензивна страст, често пропускаме най-надеждния индикатор за истинско привличане. Вижте кой е знакът, че между вас и даден човек съществува специална връзка, която надхвърля първото впечатление

„Дигитална амнезия“: Защо правенето на екранни снимки уврежда паметта ни

„Дигитална амнезия“: Защо правенето на екранни снимки уврежда паметта ни

Любопитно Преди 2 часа

Ново проучване на университета „Бингхамтън“ разкрива феномена „дигитална амнезия“. Оказва се, че самият акт на правене на екранна снимка натоварва когнитивно мозъка и ни кара да забравяме запазената информация, вместо да ни помага да я помним

МВнР предупреди българите в щата Невада

МВнР предупреди българите в щата Невада

Свят Преди 10 часа

Открит е временен център за настаняване на евакуирани в Reno-Sparks Convention Center

Йотова назначи директор на „Военна полиция“ и началници на щабовете на ВВС и на ВМС

Йотова назначи директор на „Военна полиция“ и началници на щабовете на ВВС и на ВМС

България Преди 11 часа

Тримата предложени и към момента са на съответните позиции

Тръмп не смята, че Моджтаба Хаменей е мъртъв

Тръмп не смята, че Моджтаба Хаменей е мъртъв

Свят Преди 11 часа

Моджтаба Хаменей не е имал публични изяви, след като беше ранен

Стоянов: Няма отклонения от курса на руския Ил-76 над България

Стоянов: Няма отклонения от курса на руския Ил-76 над България

България Преди 12 часа

Министърът на отбраната определи като „излишен шум“ темата

Зеленски удостои Нейнски с орден „Княгиня Олга“

Зеленски удостои Нейнски с орден „Княгиня Олга“

България Преди 12 часа

В мотивите към указа се посочват значимият личен принос за укрепването на междудържавното сътрудничество

Николай Младенов с важно предупреждение за Газа

Николай Младенов с важно предупреждение за Газа

Свят Преди 13 часа

Младенов: Ако боевете в Газа бъдат възобновени, няма да има пътна карта

Работник загина в кариера край Клокотница

Работник загина в кариера край Клокотница

България Преди 13 часа

Сигналът е подаден в късния следобед

Тежка катастрофа с жертва между "Бе Ем Ве“ и "Фолксваген“

Тежка катастрофа с жертва между "Бе Ем Ве“ и "Фолксваген“

България Преди 14 часа

"Фолксваген“, управляван от 25-годишен мъж, е навлязъл в насрещното платно

Почина филмовата легенда Тим Къри

Почина филмовата легенда Тим Къри

Свят Преди 14 часа

Миналата година актьорът говори публично за здравословното си състояние

Лукашенко нареди внезапна проверка на бойната готовност в Беларус

Лукашенко нареди внезапна проверка на бойната готовност в Беларус

Свят Преди 15 часа

Беларус също засилва военното си присъствие в близост до Украйна

Всичко от днес

От мрежата

Международният ден на кучето – празник на най-добрия приятел на човека

dogsandcats.bg

15 красиви породи кучета, които впечатляват от пръв поглед

dogsandcats.bg
1

Какво откри Ники Василковски по пътя към Самоковището? Един от най-красивите маршрути до Бистришкия водопад

sinoptik.bg
1

Ентусиасти от 64 държави преплуваха Босфора

sinoptik.bg

Актьорът Евгени Будинов стана татко

Edna.bg

Дневен хороскоп за 27 август, четвъртък

Edna.bg

Европейски и балкански шампиони се събират на таекуондо лагер в Кранево

Gong.bg

Вратарят на АЕК посочи причината за успеха срещу Левски

Gong.bg

След бедствието в Непал: Близо 1500 души остават в неизвестност

Nova.bg

Ескалация на напрежението след потвърдения случай на антракс в село Стефаново

Nova.bg