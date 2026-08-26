Свят

Тръмп заяви, че всички мини в Ормузкия проток са премахнати

Президентът Доналд Тръмп обяви пълно разчистване на мините в Ормузкия проток от флота на САЩ и отправи директно предупреждение към Техеран. Иран отговори с нови изисквания за корабоплаването и заплаха за повторно затваряне на водния път

Стела Христова Стела Христова

26 август 2026, 09:27
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П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американският военноморски флот е премахнал или обезвредил всички мини в Ормузкия проток - ключовия воден път, който Иран блокира почти изцяло от началото на конфликта в Близкия изток, съобщава ВВС.

„Иран е официално предупреден, че всеки кораб или лодка, които се опитат да поставят нови мини, ще бъдат незабавно и систематично унищожавани“, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

За момента няма официален коментар от страна на Иран.

Блокадата на протока предизвика резки колебания в цените на петрола на световните пазари. Тръмп неколкократно заяви, че САЩ контролират района, но Иран откри огън по плавателни съдове, за които твърдеше, че са се опитали да преминат без разрешение.

Около 20% от световния петрол и втечнен природен газ преминаваха през Ормузкия проток преди избухването на военните действия на 28 февруари, когато САЩ и Израел нанесе въздушни удари срещу Иран.

Освен затварянето на протока, Иран предприе ответни удари срещу Израел, американските бази в региона и арабските съюзници на Вашингтон в Персийския залив.

Опитът за прекратяване на огъня, който трябваше да улесни мирните преговори, претърпя неуспех и размяната на огън между САЩ и Иран продължи. Тази седмица Вашингтон обяви нов пакет от тежки икономически санкции срещу Техеран.

Финансовият министър на САЩ Скот Бесент предупреди, че всяка държава, която поддържа финансови взаимоотношения с Иран, ще бъде международно изолирана.

През юни Иран и САЩ подписаха Меморандум за разбирателство - документ от 14 точки, определящ 60-дневен срок за постигане на споразумение за Ормузкия проток преди започването на съществени преговори по ядрения въпрос. Запада подозира Техеран в разработване на ядрено оръжие - обвинение, което иранските власти категорично отхвърлят.

Срокът обаче изтече, а преговорите пропаднаха. Това доведе до новите санкции от страна на САЩ, които според Тръмп ще доведат до колапс на иранския режим.

Иран се намира под международни санкции през по-голямата част от времето след Ислямската революция през 1979 г. Министърът на икономиката Али Маданизаде заяви, че Техеран е „напълно подготвен“ за ограниченията и че те ще донесат „поредно поражение“ за САЩ.

Въпреки това иранската икономика пострада сериозно от войната и от морската блокада, която САЩ наложиха на иранските пристанища през последните седмици.

Във вторник Китай - най-големият купувач на ирански петрол - заяви, че се противопоставя остро на „незаконните едностранни санкции“ на САЩ и ще предприеме „всички необходими мерки“, за да защити интересите си.

Реакцията на Вашингтон идва непосредствено преди планираната за следващия месец среща между Доналд Тръмп и китайския лидер Си Дзинпин.

Във Вашингтон съществуват опасения от възможни ответни действия от страна на Пекин, тъй като Китай контролира преработката на по-голямата част от редкоземните елементи и критичните минерали в световен мащаб, необходими за високотехнологичната промишленост. Пекин вече затегна износния си контрол върху тези суровини по време на предишните търговски преговори със САЩ.

Иран от своя страна настоява за пълен контрол върху Ормузкия проток. Този позиция се отхвърля от САЩ и мнозинството международни субекти, които определят протока като международни води с право на свободно преминаване.

Доскоро Иран водеше преговори с Оман - съюзник на САЩ - за съвместен механизъм за управление на протока. Разговорите обаче не доведоха до резултат, а миналата седмица Тръмп дори отправи заплахи за военни действия срещу Оман, ако страната попречи на преките преговори между САЩ и Иран.

Във вторник външният министър на Оман Бадр Албусаиди заяви след среща в Техеран с иранския си колега Абас Арагчи, че се надява скоро да бъде обявено създаването на временен корабоплавателен коридор.

В официално изявление той изрази надежда за „практически договорености“ за възстановяване на сигурността на корабоплаването, като добави, че „постоянното решение за бъдещото управление на протока ще бъде договорено на по-късен етап“.

Арагчи потвърди проведените разговори и посочи, че са обсъдени „регионални решения“ с представители на Оман и Пакистан, включително рамка за нов коридор и съвместни операции по разминиране.

В интервю за държавната телевизия заместник-външният министър на Иран Казем Гарибабад поясни, че входният маршрут към Персийския залив ще преминава през ирански води, а изходният - през териториалните води на Оман, като и в двата случая корабите ще навлизат в иранска акватория.

Той допълни, че южният коридор, препоръчан от САЩ на търговските компании и намиращ се близо до бреговете на Оман, ще бъде затворен. По думите му срещата не означава незабавно отваряне на протока на следващия ден.

Гарибабад подчерта, че преминаването на военни кораби през Ормузкия проток няма да бъде разрешено, а трафикът ще бъде ограничен само до търговски съдове.

Иранският представител окачестви новия маршрут като временен и заяви, че Техеран и Маскат трябва да договорят новата схема в 60-дневен срок.

„Ако исканията на Иран не бъдат изпълнени, протокът ще остане затворен“, предупреди той.

Редактор: Стела Христова
Доналд Тръмп Иран САЩ Ормузки проток санкции петрол Близък изток разминиране
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