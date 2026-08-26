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Николай Младенов с важно предупреждение за Газа

Младенов: Ако боевете в Газа бъдат възобновени, няма да има пътна карта

Николай Киров Николай Киров

26 август 2026, 20:23
Николай Младенов с важно предупреждение за Газа
Източник: AP/БТА

В ърховният представител за Газа към Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп предупреди за „точка, от която няма връщане назад“, ако примирието между Израел и „Хамас“ се разпадне.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху, който е изправен пред тежка битка за преизбиране, по-рано този месец публично отхвърли последната част от американски план, насочен към прекратяване на опустошителната война в Газа.

Нетаняху: Това не е нашият план

„Ако боевете в Газа бъдат възобновени, няма да има пътна карта, към която да се върнем, няма да има администрация, която да бъде разположена, и няма да остане нищо на терен, което да може да бъде възстановено. Това няма да е просто отстъпление. Това ще бъде точка, от която няма връщане назад за всички“, заяви Николай Младенов пред Съвета за сигурност на ООН.

Пътна карта, договорена от „Хамас“ на 30 юли, предвижда разоръжаването да бъде наблюдавано от Международните стабилизационни сили – новосформираща се структура, която има за цел да бъде разположена в Газа, ако ситуацията се успокои. Тя се ръководи от американския генерал-майор Джаспър Джефърс, предаде АФП.

„Хамас“ се е ангажирала да предаде оръжията си на нов палестински управленски орган – договореност, която предизвика скептицизъм у Нетаняху, но която Тръмп определи като пробив.

Николай Младенов: Примирието в Газа се спазва

Младенов каза, че „вторият риск за примирието идва от обратната посока. „Хамас“ се ангажира да прекрати всички военни дейности. Този ангажимент все още трябва да бъде изпълнен изцяло“.

„Всяко оръжие, което продължава да бъде носено, всеки тунел, по който все още се работи, и всеки възпрепятстван конвой подкопават процеса и дават аргументи на онези, които искат войната да бъде подновена“, добави той.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Газа Израел Хамас примирие
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