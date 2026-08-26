От 159 гривни на хора под домашен арест нито една не е с GPS

К ак е възможно поставеният под домашен арест Стоян Колев да напусне дома си и да не може да бъде проследен, въпреки сложената му електронна гривна? Оказва се, че почти всички проследяващи устройства, които се поставят в България, не изпращат GPS сигнал с точно местоположение към охранителните органи. Те само съобщават дали задържаният се намира в периметъра на дома си, или го е напуснал, предава NOVA.

Известният в социалните мрежи Стоян Колев наруши домашния си арест, като скочи от прозореца. Той е забелязан как тича до блока, където живеел, а малко по-късно съобщи сам, че вече се намира в чужбина. Всичко това се случи, докато на крака му все още бе поставена електронната гривна.

Ще следят осъдени с електронни гривни

„Да, така е, какво да правя под домашен арест?”, коментира по-късно самият той в социалните мрежи.

Оказва се, че в масово използваните у нас гривни няма GPS устройство. Росен Желязков, бивш директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, обяснява, че последната обществена поръчка е включвала над 200 устройства, които са предназначени единствено да отчитат дали лицето се намира на адреса, където трябва да изтърпява мярката си.

Техническата спецификация на тези гривни показва, че те изпращат сигнал до станция, разположена в дома на задържания. Те не предават към сателит, което прави невъзможно проследяването им чрез GPS координати. Устройствата имат и специална функция, която сигнализира, ако някой се опита да ги откопчае. Тя обаче не работи извън обхвата на станцията.

Министерството на правосъдието направи справка след въпроси на NOVA, от която става ясно, че от 159 души с мярка домашен арест и електронна гривна, нито една не е с GPS.

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От ведомството уточняват, че GPS гривните се използват предимно при осъдени с наложена забрана да посещават определени места или при лишени от свобода, които работят на външни обекти. В цяла България тези специализирани устройства са общо 50. Това на практика е основната разлика между двата вида техника – едните следят само местонахождението спрямо адреса, а другите позволяват проследяване на движението на лицето в реално време.