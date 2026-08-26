Стоянов: Няма отклонения от курса на руския Ил-76 над България

„Имаше разрешение по дипломатически път за прелитане на самолета Ил-76 над България. Той е бил с хуманитарна мисия към Сърбия. Самолетът е минал на 60-70 км северно от Безмер“.

Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов, който беше изслушан по актуални теми в парламентарната комисия по отбрана. Стоянов отговори на въпрос от народния представител Иван Димитров от ПГ на „Прогресивна България“.

Руски самолет е прелетял над България в понеделник

Министърът определи като „излишен шум“ темата, че самолетът се е отклонил от курса си и е прелетял над авиобаза „Безмер“.

„Няма отклонения от зададената линия на полета на самолета“, заяви Стоянов. По неговите думи няма индикации както от партньорските ни служби, така и от нашите, че самолетът е извършвал разузнавателни полети.

Лично по заповед на Путин: Какво знаем за руския Ил-76, който прелетя над България на път за Сърбия

Прелитането е извършено след заявка с нота от сръбската страна във връзка с пожарите в Сърбия, уточниха по-рано от МВнР. Самолет Ил-76 на Министерството на извънредните ситуации на Руската федерация е изпълнил полет с цел оказване на помощ при гасенето на горските пожари на територията на Сърбия, съобщиха и от Министерството на транспорта и съобщенията.