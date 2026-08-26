„Никога няма да има друга“: Президенти, милиардери и звезди скърбят за Доли Партън

„Икономически Ден Д“: Какъв е планът на Иран и как ще отговори

Светлин Митев: Фифо и Калоян ще са ми най-голямата конкуренция за крайния успех в сезона на шампионите

С мъртта на Доли Партън на 80-годишна възраст предизвика изключителна вълна от почит от артисти, политически лидери и общественици. Мнозина си спомнят не само песните на кънтри легендата, но и щедростта, която я превърна в една от най-обичаните фигури в Америка, пише ВВС.

Партън почина във вторник, 25 август 2026 г., в Нашвил, съобщи нейното семейство. Племенникът ѝ Брайън Сийвър сподели новината във видеоклип в социалните ѝ мрежи. С това той изпълни молба, направена от Партън години по-рано - той да бъде човекът, който да съобщи за кончината ѝ, когато му дойде времето. Точната причина за смъртта не се съобщава.

Певицата, автор на песни, актриса и филантроп оставя след себе си кариера, обхващаща близо седем десетилетия, с вечни класики като „Jolene“, „9 to 5“ и „I Will Always Love You“. Тя изгради и мащабно благотворително наследство чрез програмата за детска грамотност „Imagination Library“, раздала стотици милиони безплатни книги по целия свят.

С разпространението на новината за кончината ѝ реакциите ясно показаха, че нейното влияние далеч надхвърля границите на Нашвил.

Реба Макентайър: „Никога няма да има друга като теб“

За Реба Макентайър загубата е изключително лична. Кънтри суперзвездата сподели емоционално съобщение малко след съобщението за смъртта на Партън: „Току-що получих новината, че моята приятелка Доли премина в по-висша и по-велика форма. Доли, благодаря ти за всички прекрасни неща, които направи за нас тук, на земята. Твоята любов, твоята музика... ти даде толкова много с огромното си сърце.“

Макентайър изрази и чувството, което се повтаряше във всички думи за певицата: „Никога няма да има друга като теб.“

Тя допълни, че феновете ще „пазят всеки спомен и всяка нота“, преди да си представи как приятелката ѝ пее в Рая с любимите си хора. „Никога няма да забравя първия път, когато те срещнах, и последния ни разговор. Пазя го в сърцето си. Винаги ще те обичам, Реба“, завърши тя.

Лорън Санчес Безос: „Тя даде смисъл на нашата награда“

Лорън Санчес Безос сподели дълбоко личен спомен, описвайки Партън като изпълнител, чиято музика я е съпътствала през целия ѝ живот. „Доли я няма и сърцето ми е разбито. Израснах с нейната музика. Тя беше до мен в най-хубавите и най-лошите ми дни, без дори да го осъзнава. Това направи тя за милиони от нас.“

През 2022 г. Джеф Безос и Санчес избраха Партън да получи наградата „Безос“ за смелост и граждански принос, която включваше 100 милиона долара за благотворителни каузи по избор на певицата.„

„Тогава я опознах и разбрах, че тя е нещо повече от легенда. Тя даде смисъл на нашата награда, а не обратното. Сърцето ѝ винаги е било при децата“, написа Санчес Безос, припомняйки, че „Imagination Library“ е дарила над 300 милиона книги. „Песните ѝ ще продължат да звучат. Всички знаем думите. Благодаря ти, Доли. Винаги ще те обичам.“

Кейти Пери, Кейт Хъдсън и Гуен Стефани

Поп звездата Кейти Пери също отдаде почит на Доли Партън.

„Както и на останалия свят, сърцето ми се сви, когато видях новината за смъртта на скъпата Доли“, казва Пери, добавяйки също: „Ако има някой, на когото искате да се възхищавате и да следвате примера си за живота си, това е Доли. Доли беше бляскава, забавна и мила.“

Американската актриса и певица и автор на песни Кейт Хъдсън пише в публикация в Instagram: „Сърцата ни просто се разбиха, когато чухме тази новина. Доли беше светлина в този свят.“

Певицата Гуен Стефани добавя, че е била съкрушена от чуването за „загубата на истински оригинал и завинаги единствен по рода си“.

Кънтри певецът Люк Комбс публикува поредица от песни на Партън в Instagram и написа: „Доли Партън ще ни липсва толкова много, че е трудно да се разбере“.

Селин Дион, Ан Хатауей, Дженифър Хъдсън

Певицата Селин Дион описва Партън като „чиста светлина с добро сърце и щедър дух“ в публикация в Instagram.

Актрисата Ан Хатауей казва, че Партън е показала „толкова много блестящи примери за това как да бъдеш съкровище на човечеството“.

Певицата и актриса Дженифър Хъдсън добавя, че певицата „ни е научила, че една жена може да бъде силна, красива и талантлива, и все пак да бъде мила, и че успехът никога не трябва да идва за сметка на грацията, щедростта или сърцето“.

„Тази вечер празнуваме Доли Партън... живата легенда, или по-скоро легендата, която живее вечно. Обичаме те, Доли“, казва певецът Питбул, който отдаде почит, преди да изпълни хита ѝ 9 to 5 по време на концерт в Ню Йорк.

Певецът и рапър от Тенеси, Джели Рол, отдаде почит на Партън в предаването „Jimmy Kimmel Live“. „Тя може би е последната американка, която всички харесваха“, казва той. „Ще ни липсва много. Почивай в мир, Доли. Винаги ще те обичаме.“

Хилари Клинтън: „Тя беше най-доброто от Америка“

Хилари Клинтън акцентира върху комбинацията от артистичност и обществена служба, белязала живота на Партън. „Доли Партън правеше всичкото добро, на което беше способна, за всички хора, за които можеше, толкова дълго, колкото ѝ стигнаха силите. От легендарните ѝ песни до библиотеката, изпращаща по 1 милион книги месечно на деца, тя беше най-доброто от Америка. Щe ни липсва голямото ѝ сърце.“

Доналд Тръмп нареди сваляне на знамената наполовина

Президентът Доналд Тръмп отдаде почит, обявявайки държавен жест в нейна памет. „Много е тъжно да съобщя, че Доли Партън – една от най-великите кънтри певици НЯКОГА – току-що почина. Това е истинска загуба. Никога не е имало някой като нея и няма и да има“, написа той в Truth Social.

Тръмп обяви, че американските знамена ще бъдат спуснати наполовина за една седмица. Приживе Тръмп на два пъти ѝ предлагаше Президентския медал на свободата, но тя отказа. По-късно Партън отклони същата награда и от Джо Байдън, за да избегне политически пристрастия.

Семейство Джексън

Семейството на певците Майкъл Джексън и Джанет Джексън заяви, че е дълбоко натъжено от смъртта на „несравнимата“ Доли Партън.

„Доли беше истински пионер. Чрез своя изключителен талант, доброта и щедрост тя отвори врати и вдъхнови поколения по целия свят“, казва семейство Джаксън в социалните мрежи, публикувайки серия от винтидж снимки.

Партън се изявява в присъствието на кралица Елизабет II на телевизионно специално предаване по случай юбилея на Шотландското кралско семейство и след това се среща с Джексънс - които тогава са били в групата Jackson Five.

„Споделяме този специален спомен от 1977 г., когато имахме честта да се срещнем с Доли в Англия в същия ден, в който се срещнахме и с кралица Елизабет II“, се казва в надписа.

Звездите от Нашвил и Холивуд в скръб

Звездите на кънтри музиката бързо се присъединиха към скърбящите. Кейси Мъсгрейвс написа: „Доли. Това наистина, много боли.“

Трейс Адкинс си спомни за човека зад известните кристали и емблематичната руса коса: „Рядкост е целият свят колективно да скърби за някого. Знаех, че тя е ангелът, за когото всички я мислят. Доли, винаги ще те обичам.“

Почит отдадоха още Кийт Ърбан, Келси Балерини, Клои Кардашиян, Джейми Лий Къртис, Кеке Палмър, Педро Паскал, Лили Томлин и Марен Морис. Писателката Дж. К. Роулинг нарече „Imagination Library“ „най-великия принос към детската грамотност, правен някога от известна личност“, и си спомни как при срещата си с Партън е останала „напълно без мълва“.

Вместо цветя семейството помоли опечалените да направят дарение за детската библиотека на Партън. Предстои малка частна церемония за най-близките.

Сгради в розово и вечните цитати

Няколко емблематични американски сгради почетоха паметта ѝ. Емпайър Стейт Билдинг в Ню Йорк, кулата „Уилис“ в Чикаго и виенското колело на Пасифик Парк в Санта Моника грейнаха в розови светлини.

Певицата беше известна с остроумието, хумора и оптимизма си. Ето част от нейните най-известни фрази:

„Не се обиждам от вицовете за блондинки, защото знам, че не съм глупава... а и не съм блондинка.“

„Струва много пари да изглеждаш толкова евтино.“

„Добре е, че се родих момиче, иначе щях да съм драг кралица.“

„Ако искаш дъгата, трябва да изтърпиш дъжда.“

„Ако видиш някого без усмивка, дай му твоята.“

„Не се замайвай толкова в изкарването на прехраната, че да забравиш да си изградиш живот.“

Тейлър Суифт: „Свят без Доли изглежда невъзможен“

Тейлър Суифт публикува емоционално написано послание: „Свят без Доли не изглежда възможен, реален или правилен. Но заради щедростта, с която прекара времето си на тази земя, нейното наследство ще бъде вечно. Тя ни даде някой, към когото да гледаме с възхищение, докато ни насърчаваше да бъдем себе си. Имаше най-мекото сърце за чуждата болка и стоманен гръбнак, за да защити стойността си като творец. Доли, ще мисля за теб на всяка крачка.“

Историята на „Доливуд“

Увеселителният парк „Доливуд“ в Пиджън Фордж, Тенеси, събира хиляди посетители всяка седмица. Певицата става негов съсобственик през 1986 г. В основата му е музеят, посветен на нейната кариера - тоалети, сценични архиви и лични вещи. При откриването му Партън казва: „За първи път чувствам, че наистина се прибрах у дома.“

Бившите президенти: „Уникален глас на обикновения американец“

Всички живи бивши президенти на САЩ излязоха с официални позиции.

Бил Клинтън я нарече уникален разказвач на „историите на обикновените американци с честност и смирение“. Джордж У. Буш изтъкна: „Тя беше страхотен артист и още по-велик човек.“ Барак Обама подчерта огромното ѝ влияние над обществения живот, а Джо Байдън я нарече „безкомпромисен защитник на равенството, който се отнасяше към всеки с доброта“.

Бионсе, Сабрина Карпентър и сър Елтън Джон

Бионсе нарече Партън „северна звезда и единствена по рода си“. През 2024 г. Бийонсе включи своя версия на „Jolene“ в албума си Cowboy Carter, като отстъпи авторските права изцяло на Партън.

Сабрина Карпентър, която през 2025 г. записа дует с нея, написа: „Първото нещо, което си казах след срещата ни, беше: 'Тя наистина е ангел, който ходи по земята'. Светът дълго ще търси нейната светлина.“

Актьорът Ръсел Кроу заяви: „Има само една Доли Партън. Каква душа!“, а сър Андрю Лойд Уебър я нарече „безспорната кралица на разказвателната песен“. Джулия Робъртс я определи като „вълшебен човек“, а сър Елтън Джон сподели, че е съкрушен от загубата на този „гигант в изкуството“.

Еминем и трогателното писмо от Доли

Рапърът Еминем разкри, че след приемането им в Залата на славата на рокендрола през 2022 г. Партън му изпратила лично писмо.

В него тя пише: „Маршал, въпреки че не разбирам много от рап, знам, че си най-добрият. Винаги съм усещала някаква необяснима връзка с теб, сякаш те познавам. Продължавай да правиш това, което правиш - ти докосваш хората по начини, които дори не подозираш. С любов и уважение, Доли.“

Еминем коментира: „Тя беше икона и суперзвезда във всеки смисъл. Благодаря за милите думи, Доли.“

Пол Маккартни, Опра Уинфри и Джейн Фонда

Пол Маккартни си спомни за първата им среща в Нашвил: „Нейното писане, пеене и филантропия бяха без аналог. За мен беше огромна чест, че тя изпя моята песен 'Let It Be'. Ти беше най-добрата.“

Опра Уинфри написа, че Партън е донесълa светлина в живота на милиони: „Бог да те благослови, Доли – ти заслужи крилата си.“

Джейн Фонда, която си партнира с нея в култовия филм „9 to 5“, сподели: „Сърцето ми е разбито. Тя беше едновременно палава южняшка девойка и дълбок, душевен мислител. Към нейните гей и транс фенове – искам да знаете, че тя ви обичаше безрезервно. Не скърбете, а празнувайте духа ѝ.“

Партън беше почетена и от Присила Пресли, която разкри, че след развода си с Елвис Пресли, той ѝ изпял именно „I Will Always Love You“, докато слизали по стълбите на съда.