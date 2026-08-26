„Никога няма да има друга“: Президенти, милиардери и звезди скърбят за Доли Партън

С мъртта на Доли Партън на 80-годишна възраст предизвика изключителна вълна от почит от артисти, политически лидери и общественици. Мнозина си спомнят не само песните на кънтри легендата, но и щедростта, която я превърна в една от най-обичаните фигури в Америка, пише ВВС.
Партън почина във вторник, 25 август 2026 г., в Нашвил, съобщи нейното семейство. Племенникът ѝ Брайън Сийвър сподели новината във видеоклип в социалните ѝ мрежи. С това той изпълни молба, направена от Партън години по-рано - той да бъде човекът, който да съобщи за кончината ѝ, когато му дойде времето. Точната причина за смъртта не се съобщава.
Певицата, автор на песни, актриса и филантроп оставя след себе си кариера, обхващаща близо седем десетилетия, с вечни класики като „Jolene“, „9 to 5“ и „I Will Always Love You“. Тя изгради и мащабно благотворително наследство чрез програмата за детска грамотност „Imagination Library“, раздала стотици милиони безплатни книги по целия свят.
С разпространението на новината за кончината ѝ реакциите ясно показаха, че нейното влияние далеч надхвърля границите на Нашвил.
- Реба Макентайър: „Никога няма да има друга като теб“
За Реба Макентайър загубата е изключително лична. Кънтри суперзвездата сподели емоционално съобщение малко след съобщението за смъртта на Партън: „Току-що получих новината, че моята приятелка Доли премина в по-висша и по-велика форма. Доли, благодаря ти за всички прекрасни неща, които направи за нас тук, на земята. Твоята любов, твоята музика... ти даде толкова много с огромното си сърце.“
Макентайър изрази и чувството, което се повтаряше във всички думи за певицата: „Никога няма да има друга като теб.“
Тя допълни, че феновете ще „пазят всеки спомен и всяка нота“, преди да си представи как приятелката ѝ пее в Рая с любимите си хора. „Никога няма да забравя първия път, когато те срещнах, и последния ни разговор. Пазя го в сърцето си. Винаги ще те обичам, Реба“, завърши тя.
- Лорън Санчес Безос: „Тя даде смисъл на нашата награда“
Лорън Санчес Безос сподели дълбоко личен спомен, описвайки Партън като изпълнител, чиято музика я е съпътствала през целия ѝ живот. „Доли я няма и сърцето ми е разбито. Израснах с нейната музика. Тя беше до мен в най-хубавите и най-лошите ми дни, без дори да го осъзнава. Това направи тя за милиони от нас.“
През 2022 г. Джеф Безос и Санчес избраха Партън да получи наградата „Безос“ за смелост и граждански принос, която включваше 100 милиона долара за благотворителни каузи по избор на певицата.„
„Тогава я опознах и разбрах, че тя е нещо повече от легенда. Тя даде смисъл на нашата награда, а не обратното. Сърцето ѝ винаги е било при децата“, написа Санчес Безос, припомняйки, че „Imagination Library“ е дарила над 300 милиона книги. „Песните ѝ ще продължат да звучат. Всички знаем думите. Благодаря ти, Доли. Винаги ще те обичам.“
- Кейти Пери, Кейт Хъдсън и Гуен Стефани
Поп звездата Кейти Пери също отдаде почит на Доли Партън.
„Както и на останалия свят, сърцето ми се сви, когато видях новината за смъртта на скъпата Доли“, казва Пери, добавяйки също: „Ако има някой, на когото искате да се възхищавате и да следвате примера си за живота си, това е Доли. Доли беше бляскава, забавна и мила.“
Американската актриса и певица и автор на песни Кейт Хъдсън пише в публикация в Instagram: „Сърцата ни просто се разбиха, когато чухме тази новина. Доли беше светлина в този свят.“
Певицата Гуен Стефани добавя, че е била съкрушена от чуването за „загубата на истински оригинал и завинаги единствен по рода си“.
Кънтри певецът Люк Комбс публикува поредица от песни на Партън в Instagram и написа: „Доли Партън ще ни липсва толкова много, че е трудно да се разбере“.
- Селин Дион, Ан Хатауей, Дженифър Хъдсън
Певицата Селин Дион описва Партън като „чиста светлина с добро сърце и щедър дух“ в публикация в Instagram.
Актрисата Ан Хатауей казва, че Партън е показала „толкова много блестящи примери за това как да бъдеш съкровище на човечеството“.
Певицата и актриса Дженифър Хъдсън добавя, че певицата „ни е научила, че една жена може да бъде силна, красива и талантлива, и все пак да бъде мила, и че успехът никога не трябва да идва за сметка на грацията, щедростта или сърцето“.
„Тази вечер празнуваме Доли Партън... живата легенда, или по-скоро легендата, която живее вечно. Обичаме те, Доли“, казва певецът Питбул, който отдаде почит, преди да изпълни хита ѝ 9 to 5 по време на концерт в Ню Йорк.
Певецът и рапър от Тенеси, Джели Рол, отдаде почит на Партън в предаването „Jimmy Kimmel Live“. „Тя може би е последната американка, която всички харесваха“, казва той. „Ще ни липсва много. Почивай в мир, Доли. Винаги ще те обичаме.“
- Хилари Клинтън: „Тя беше най-доброто от Америка“
Хилари Клинтън акцентира върху комбинацията от артистичност и обществена служба, белязала живота на Партън. „Доли Партън правеше всичкото добро, на което беше способна, за всички хора, за които можеше, толкова дълго, колкото ѝ стигнаха силите. От легендарните ѝ песни до библиотеката, изпращаща по 1 милион книги месечно на деца, тя беше най-доброто от Америка. Щe ни липсва голямото ѝ сърце.“
- Доналд Тръмп нареди сваляне на знамената наполовина
Президентът Доналд Тръмп отдаде почит, обявявайки държавен жест в нейна памет. „Много е тъжно да съобщя, че Доли Партън – една от най-великите кънтри певици НЯКОГА – току-що почина. Това е истинска загуба. Никога не е имало някой като нея и няма и да има“, написа той в Truth Social.
Тръмп обяви, че американските знамена ще бъдат спуснати наполовина за една седмица. Приживе Тръмп на два пъти ѝ предлагаше Президентския медал на свободата, но тя отказа. По-късно Партън отклони същата награда и от Джо Байдън, за да избегне политически пристрастия.
- Семейство Джексън
Семейството на певците Майкъл Джексън и Джанет Джексън заяви, че е дълбоко натъжено от смъртта на „несравнимата“ Доли Партън.
„Доли беше истински пионер. Чрез своя изключителен талант, доброта и щедрост тя отвори врати и вдъхнови поколения по целия свят“, казва семейство Джаксън в социалните мрежи, публикувайки серия от винтидж снимки.
Партън се изявява в присъствието на кралица Елизабет II на телевизионно специално предаване по случай юбилея на Шотландското кралско семейство и след това се среща с Джексънс - които тогава са били в групата Jackson Five.
„Споделяме този специален спомен от 1977 г., когато имахме честта да се срещнем с Доли в Англия в същия ден, в който се срещнахме и с кралица Елизабет II“, се казва в надписа.
- Звездите от Нашвил и Холивуд в скръб
Звездите на кънтри музиката бързо се присъединиха към скърбящите. Кейси Мъсгрейвс написа: „Доли. Това наистина, много боли.“
Трейс Адкинс си спомни за човека зад известните кристали и емблематичната руса коса: „Рядкост е целият свят колективно да скърби за някого. Знаех, че тя е ангелът, за когото всички я мислят. Доли, винаги ще те обичам.“
Почит отдадоха още Кийт Ърбан, Келси Балерини, Клои Кардашиян, Джейми Лий Къртис, Кеке Палмър, Педро Паскал, Лили Томлин и Марен Морис. Писателката Дж. К. Роулинг нарече „Imagination Library“ „най-великия принос към детската грамотност, правен някога от известна личност“, и си спомни как при срещата си с Партън е останала „напълно без мълва“.
Вместо цветя семейството помоли опечалените да направят дарение за детската библиотека на Партън. Предстои малка частна церемония за най-близките.
- Сгради в розово и вечните цитати
Няколко емблематични американски сгради почетоха паметта ѝ. Емпайър Стейт Билдинг в Ню Йорк, кулата „Уилис“ в Чикаго и виенското колело на Пасифик Парк в Санта Моника грейнаха в розови светлини.
Певицата беше известна с остроумието, хумора и оптимизма си. Ето част от нейните най-известни фрази:
- „Не се обиждам от вицовете за блондинки, защото знам, че не съм глупава... а и не съм блондинка.“
- „Струва много пари да изглеждаш толкова евтино.“
- „Добре е, че се родих момиче, иначе щях да съм драг кралица.“
- „Ако искаш дъгата, трябва да изтърпиш дъжда.“
- „Ако видиш някого без усмивка, дай му твоята.“
- „Не се замайвай толкова в изкарването на прехраната, че да забравиш да си изградиш живот.“
Тейлър Суифт: „Свят без Доли изглежда невъзможен“
Тейлър Суифт публикува емоционално написано послание: „Свят без Доли не изглежда възможен, реален или правилен. Но заради щедростта, с която прекара времето си на тази земя, нейното наследство ще бъде вечно. Тя ни даде някой, към когото да гледаме с възхищение, докато ни насърчаваше да бъдем себе си. Имаше най-мекото сърце за чуждата болка и стоманен гръбнак, за да защити стойността си като творец. Доли, ще мисля за теб на всяка крачка.“
- Историята на „Доливуд“
Увеселителният парк „Доливуд“ в Пиджън Фордж, Тенеси, събира хиляди посетители всяка седмица. Певицата става негов съсобственик през 1986 г. В основата му е музеят, посветен на нейната кариера - тоалети, сценични архиви и лични вещи. При откриването му Партън казва: „За първи път чувствам, че наистина се прибрах у дома.“
- Бившите президенти: „Уникален глас на обикновения американец“
Всички живи бивши президенти на САЩ излязоха с официални позиции.
Бил Клинтън я нарече уникален разказвач на „историите на обикновените американци с честност и смирение“. Джордж У. Буш изтъкна: „Тя беше страхотен артист и още по-велик човек.“ Барак Обама подчерта огромното ѝ влияние над обществения живот, а Джо Байдън я нарече „безкомпромисен защитник на равенството, който се отнасяше към всеки с доброта“.
- Бионсе, Сабрина Карпентър и сър Елтън Джон
Бионсе нарече Партън „северна звезда и единствена по рода си“. През 2024 г. Бийонсе включи своя версия на „Jolene“ в албума си Cowboy Carter, като отстъпи авторските права изцяло на Партън.
Сабрина Карпентър, която през 2025 г. записа дует с нея, написа: „Първото нещо, което си казах след срещата ни, беше: 'Тя наистина е ангел, който ходи по земята'. Светът дълго ще търси нейната светлина.“
Актьорът Ръсел Кроу заяви: „Има само една Доли Партън. Каква душа!“, а сър Андрю Лойд Уебър я нарече „безспорната кралица на разказвателната песен“. Джулия Робъртс я определи като „вълшебен човек“, а сър Елтън Джон сподели, че е съкрушен от загубата на този „гигант в изкуството“.
- Еминем и трогателното писмо от Доли
Рапърът Еминем разкри, че след приемането им в Залата на славата на рокендрола през 2022 г. Партън му изпратила лично писмо.
В него тя пише: „Маршал, въпреки че не разбирам много от рап, знам, че си най-добрият. Винаги съм усещала някаква необяснима връзка с теб, сякаш те познавам. Продължавай да правиш това, което правиш - ти докосваш хората по начини, които дори не подозираш. С любов и уважение, Доли.“
Еминем коментира: „Тя беше икона и суперзвезда във всеки смисъл. Благодаря за милите думи, Доли.“
- Пол Маккартни, Опра Уинфри и Джейн Фонда
Пол Маккартни си спомни за първата им среща в Нашвил: „Нейното писане, пеене и филантропия бяха без аналог. За мен беше огромна чест, че тя изпя моята песен 'Let It Be'. Ти беше най-добрата.“
Опра Уинфри написа, че Партън е донесълa светлина в живота на милиони: „Бог да те благослови, Доли – ти заслужи крилата си.“
Джейн Фонда, която си партнира с нея в култовия филм „9 to 5“, сподели: „Сърцето ми е разбито. Тя беше едновременно палава южняшка девойка и дълбок, душевен мислител. Към нейните гей и транс фенове – искам да знаете, че тя ви обичаше безрезервно. Не скърбете, а празнувайте духа ѝ.“
Партън беше почетена и от Присила Пресли, която разкри, че след развода си с Елвис Пресли, той ѝ изпял именно „I Will Always Love You“, докато слизали по стълбите на съда.