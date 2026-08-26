България

GPS заглушителят заглушил самолет в София

Сигналът е подаден от Ръководството на въздушното движение и е предаден на ДАНС

Николай Киров Николай Киров

26 август 2026, 20:42
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И зпълняващият длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов заяви пред NOVA, че към момента няма задържани във връзка с открития в София мощен GPS заглушител. Разследващите продължават да събират доказателства, а евентуални арести ще зависят от преценката на наблюдаващия прокурор.

„За момента се събират данни, които след преценка на прокуратурата може да наложат и такива действия от наша страна“, обясни Николов. Той подчерта, че по образуваното досъдебно производство има наблюдаващ прокурор, който ще реши дали и кога има основания за привличане на конкретни лица към наказателна отговорност.

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Николов коментира и споменатото от премиера и вътрешния министър име на Размиг Чакърян, по прякор, Ами. По думите му имотите, претърсени след получения от ДАНС сигнал, се свързват с него, но официално не са негова собственост.

„Тези имоти, които претърсихме вечерта, когато беше получен сигналът от ДАНС, се свързват с него. Собствеността на всички тези имоти не е на негово име“, посочи и.д. главeн секретар. Разследващите разпитват хората, които по документи са собственици на имотите.

На този етап Чакърян не е разпитван и не се издирва.

„Няма прокурорско постановление за евентуален негов арест или разпит“, уточни Николов. Той допълни, че при необходимост и ако бъде установена връзка с разследвания случай, Чакарян също може да бъде разпитан.

По думите на Николов властите не разполагат с информация откога е било използвано откритото устройство. Известно е обаче кога е засечено смущението, довело до намесата на службите.

„Имаме данни от момента, в който той е заглушил радиочестотите на самолет, който е кацал на летището в София“, заяви Николов. Сигналът е подаден от Ръководството на въздушното движение и е предаден на ДАНС. Служители на агенцията са пристигнали на място в кратки срокове и са извършили измервания.

„Замерили са честотата, която фактически е излъчвала от това устройство, и ни сигнализираха за извършване на процесуални действия – обиски и претърсвания на съответните адреси“, обясни той.

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По отношение на това, защо устройството не е било установено по-рано, Николов посочи като възможно обяснение използването му на друга честота. „Най-вероятно това устройство е работило на друга честота и не е повлияло на сигнала в пилотната кабина на самолет до този момент“, каза той.

И.д. главният секретар обясни липсата на арести с все още неприключилите експертизи на иззетата техника. Според него на този етап няма достатъчно доказателства, които да позволят да се направи обосновано предположение за вината на конкретен човек.

„Изчакваме всички данни по досъдебното производство да бъдат обобщени и когато се получат достатъчно такива, предполагам, че прокурорът ще постанови привличане на дадено лице към наказателна отговорност“, заяви Николов.

Припомняме, че на 21 август ДАНС, Комисията за регулиране на съобщенията и СДВР локализираха и неутрализираха мощен заглушител, потискащ честотите на GPS сигнала на територията на София, включително в района на летището, прелитащите над столицата самолети и телевизионните кули.

НАП знаела за заглушителя от „Драгалевци“ още през 2023 г.

Устройството беше открито в строго охраняван комплекс в столичния квартал „Драгалевци“. Става въпрос за гръцки ресторант на бул. „Черни връх“, близо до Околовръстния път. По неофициална информация мястото е свързвано с имената на Христофорос Аманатидис-Таки и Размиг Чакърян-Ами. Същото заведение беше свързвано и с бягството на Петьо Петров-Пепи Еврото преди години.

Редактор: Николай Киров
Източник: NOVA    
GPS заглушител МВР ДАНС
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