Снаряд удари пореден танкер в Ормузкия проток

Н ов инцидент с търговски кораб е регистриран в района на Ормузкия проток. Танкер е бил поразен от неизвестен снаряд, след което на борда му е избухнал пожар. Огънят впоследствие е бил потушен, а всички членове на екипажа са в безопасност, съобщи Британската организация за морски търговски операции (UKMTO), цитирана от "Ройтерс".

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По информация на UKMTO няма данни за замърсяване на морската среда. Властите разследват обстоятелствата около инцидента, а корабите, които плават в района, са призовани да бъдат особено внимателни и да съобщават за всяка подозрителна активност.

Това е вторият подобен инцидент с танкер в рамките на няколко дни.

Само преди дни, на 24 август, друг петролен танкер беше поразен от неизвестен снаряд край бреговете на Оман, на около 9 морски мили североизточно от Аш Шиша. При удара беше повредено машинното отделение и корабът беше изваден от строя. Екипажът не е пострадал.

UKMTO не посочи националността на плавателния съд, нито кой стои зад атаката. Към момента няма официално потвърждение за извършителя.

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Ормузкият проток е един от най-важните морски коридори за световната енергетика. През него преминава значителна част от международната търговия с петрол и втечнен природен газ, което превръща всеки инцидент в района в потенциален риск за глобалните доставки и цените на енергоносителите.

През последните месеци търговското корабоплаване в района е изправено пред сериозни рискове. UKMTO е регистрирала множество случаи на атаки, обстрел, заплахи и подозрителна активност около Ормузкия проток и в прилежащите води.

Напрежението се засили след началото на израелско-американската офанзива срещу Иран на 28 февруари. Техеран от своя страна претендира за контрол върху стратегическия морски път.

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На този фон Вашингтон засили икономическия натиск върху Иран. Американският министър на финансите Скот Бесънт обяви нов пакет от санкции, насочен и срещу търговски партньори на Ислямската република, като предупреди за възможно „икономическо задушаване“ на страната.

Новият инцидент допълнително засилва опасенията за сигурността на международното корабоплаване през един от най-важните морски маршрути в света.