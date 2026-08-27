България

Колко ще струват президентските избори: Кабинетът решава днес

Два месеца преди вота за „Дондуков“ 2 Министерският съвет ще обсъди средствата, необходими за подготовката и провеждането на изборите на 25 октомври

Василена Василева Василена Василева

27 август 2026, 06:52
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Д ва месеца преди президентските избори се очаква да стане ясно колко ще струва на държавата организацията и провеждането на вота. Министерският съвет ще разгледа въпроса на днешното си заседание.

Президентските избори са насрочени за 25 октомври, когато българските граждани ще избират държавен глава.

НС определи датата на президентските избори

Миналата седмица правителството прие решение, с което организационно-техническата подготовка на изборите беше възложена на министъра на иновациите и дигиталната трансформация.

В неговите правомощия влиза координацията по изпълнението на дейностите, свързани с подготовката на вота. Това включва и съгласуването с Централната избирателна комисия на условията и реда за изработването, доставката и съхранението на необходимите изборни книжа и материали.

Министърът ще упражнява контрол и върху организацията на видеонаблюдението по време на изборния процес.

Подготовката на структурите на Министерството на вътрешните работи ще бъде организирана от министъра на вътрешните работи в рамките на правомощията на МВР, свързани с произвеждането на изборите.

На министъра на регионалното развитие и благоустройството пък е възложена координацията по изготвянето и публикуването на избирателните списъци.

Очаква се с решението си днес Министерският съвет да определи финансовата рамка за подготовката и провеждането на президентския вот. Средствата ще бъдат насочени към различните дейности, необходими за организацията на изборите, включително изработването на изборни материали, логистиката, техническото обезпечаване и мерките за сигурност.

Редактор: Василена Василева
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