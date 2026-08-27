Колко ще струват президентските избори: Кабинетът решава днес

НАП знаела за заглушителя от „Драгалевци“ още през 2023 г.

Синът на фермер опита да прегази екип на NOVA

От 159 гривни на хора под домашен арест нито една не е с GPS

В края на август: Времето се пречупва с бури в четвъртък и студен вятър в петък

Ремонт на детска градина в столичния квартал „Младост“ се точи вече година, родители настояват за отговори

Напрежение след антракса в Ловешко: Син на фермер опита да прегази журналисти

Д ва месеца преди президентските избори се очаква да стане ясно колко ще струва на държавата организацията и провеждането на вота. Министерският съвет ще разгледа въпроса на днешното си заседание.

Президентските избори са насрочени за 25 октомври, когато българските граждани ще избират държавен глава.

НС определи датата на президентските избори

Миналата седмица правителството прие решение, с което организационно-техническата подготовка на изборите беше възложена на министъра на иновациите и дигиталната трансформация.

В неговите правомощия влиза координацията по изпълнението на дейностите, свързани с подготовката на вота. Това включва и съгласуването с Централната избирателна комисия на условията и реда за изработването, доставката и съхранението на необходимите изборни книжа и материали.

Министърът ще упражнява контрол и върху организацията на видеонаблюдението по време на изборния процес.

Подготовката на структурите на Министерството на вътрешните работи ще бъде организирана от министъра на вътрешните работи в рамките на правомощията на МВР, свързани с произвеждането на изборите.

На министъра на регионалното развитие и благоустройството пък е възложена координацията по изготвянето и публикуването на избирателните списъци.

Очаква се с решението си днес Министерският съвет да определи финансовата рамка за подготовката и провеждането на президентския вот. Средствата ще бъдат насочени към различните дейности, необходими за организацията на изборите, включително изработването на изборни материали, логистиката, техническото обезпечаване и мерките за сигурност.