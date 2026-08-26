Работник загина в кариера край Клокотница

Е кип на Дирекция „Инспекция по труда“ – Хасково проверява сигнал за инцидент с фатален край за работник в кариера край хасковското село Клокотница.

19-годишен работник е загинал при трудова злополука в Хасково

Сигналът е подаден в късния следобед, съобщи пред БТА директорът на дирекцията Кирчо Кирев.

„Изпратеният на място инспектор ще изиска необходимата информация по случая, за да бъде извършена проверка за спазване на трудовото законодателство, както и за наличието на проведени инструктажи за безопасност при работа“, поясни Кирев.

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„Те трябва да установят дали става въпрос за трудова злополука“, добави той.