България

Работник загина в кариера край Клокотница

Сигналът е подаден в късния следобед

Николай Киров Николай Киров

26 август 2026, 19:57
Работник загина в кариера край Клокотница
Източник: БТА

Е кип на Дирекция „Инспекция по труда“ – Хасково проверява сигнал за инцидент с фатален край за работник в кариера край хасковското село Клокотница.

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Сигналът е подаден в късния следобед, съобщи пред БТА директорът на дирекцията Кирчо Кирев. 

„Изпратеният на място инспектор ще изиска необходимата информация по случая, за да бъде извършена проверка за спазване на трудовото законодателство, както и за наличието на проведени инструктажи за безопасност при работа“, поясни Кирев.

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„Те трябва да установят дали става въпрос за трудова злополука“, добави той.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Красимира Славова    
трудова злополука Инспекция по труда Хасково
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