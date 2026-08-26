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Дмитрий Песков проговори за тайната визита на шефа на ЦРУ в Москва

Пътуването се осъществи в момент, когато украинските сили засилиха атаките си дълбоко в руската територия, включително в столицата

Надежда Неменски Надежда Неменски

26 август 2026, 10:29
Дмитрий Песков проговори за тайната визита на шефа на ЦРУ в Москва
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков   
Източник: ЕПА/БГНЕС

Д иректорът на ЦРУ Джон Ратклиф беше в Москва във вторник, казаха запознати със случая лица, за едно рядко посещение от шеф на американската разузнавателна агенция, докато Русия продължава петата година от войната в Украйна.

Американските представители не бяха обявили пътуването на Ратклиф, но публично достъпни данни за проследяване на полети уловиха движението на американски правителствен транспортен самолет от базата „Андрюс“ в покрайнините на Вашингтон до руската столица. Самолетът е отпътувал от Москва около осем часа и половина по-късно, показват данните за проследяване от Flightradar24.

Говорители на ЦРУ, Пентагона и Военновъздушните сили на САЩ отказаха коментар. Белият дом не отговори на запитването за коментар. Запознатите с пътуването на Ратклиф до Русия говориха при условие за анонимност, тъй като нямат разрешение да обсъждат визитата.

Тайна визита в Москва: Защо шефът на ЦРУ отпътува за Русия

Не стана ясно веднага каква е била целта на пътуването или дали други висши американски представители са били част от американската делегация.

Кремъл запази мълчание относно посещението. Запитан каква е целта на визитата на Ратклиф, говорителят Дмитрий Песков заяви пред „The Washington Post“, че тя е за „контакти между специалните служби“ и отказа да предостави повече подробности.

По-рано във вторник той каза, че Кремъл няма информация за американския военен самолет, пристигнал на московското международно летище „Внуково“. Руската страна няма планове да се среща с представители на американската администрация тази седмица, добави той.

Посещението на Ратклиф в Москва съвпадна с напрегнат период в отношенията между САЩ и Русия. Русия и Украйна засилиха ударите си на далечно разстояние по територията на другата страна, без да се вижда край на войната. Някои анализатори предупредиха, че руският президент Владимир Путин може да ескалира с военни действия срещу балтийските страни в Европа или други членки на НАТО, което би могло да предизвика нова криза.

Двете суперсили са на противоположни страни в конфликта с Иран. Иран е най-важният съюзник на Москва в Близкия изток, а Русия предостави на Техеран разузнавателни данни за целите относно местоположението на американски военни активи в региона. Министерството на финансите на САЩ в понеделник разкри мащабна кампания от санкции и дипломатически натиск, целяща да задуши икономиката на Иран.

Последното известно посещение на директор на ЦРУ в Москва беше през ноември 2021 г., когато Уилям Дж. Бърнс, който ръководеше агенцията при президента Джо Байдън, предупреди Путин и неговите висши помощници да не атакуват Украйна и разясни какви биха били последствията. Москва започна пълномащабното си нахлуване броени седмици по-късно.

Огромен военен самолет с шефа на ЦРУ в Москва, Кремъл не знаел

Посещението на Ратклиф в Москва се случи в момент, когато украинските удари с голям обсег в Русия, включително в столицата, са насочени към енергийна инфраструктура и съоръжения за онлайн търговия на дребно, което безпокои населението. Русия също засили ударите с дронове и ракети по столицата на Украйна Кишинев и на други места, възползвайки се от недостига на средства за противовъздушна отбрана.

Президентът Доналд Тръмп, на срещата на върха на НАТО в Турция през юли, изглежда се съгласи с дългогодишното искане на Украйна да може да произвежда проектирани от САЩ ракети за противовъздушна отбрана Patriot на своя територия. По-късно той се оттегли от това обещание.

Американският самолет, пристигнал в Москва, C-17A Globemaster III, е основният тежък транспортен самолет на Министерството на отбраната. Машината е особено ценна за чувствителни дипломатически посещения, позволявайки на лидерите да пренасят специализирани превозни средства, електронно оборудване и поддържащ персонал.

C-17A е излетял от базата „Андрюс“ в неделя вечерта за Рига, Латвия, според данните от Flightradar24. Самолетът изглежда е останал в Латвия за 24-часов престой, преди да замине за Москва във вторник сутринта, кацайки малко след 9:00 сутринта.

Втори самолет на Военновъздушните сили на САЩ, C-40B, също е излетял от базата „Андрюс“ и е кацнал в Рига няколко часа след пристигането на C-17A в страната.

Публично достъпните данни за проследяване на полети не показват C-40B на следващия полет до Москва. Този самолет е модифициран бизнес бизнес джет, използван за транспортиране на висши държавни служители.

Видео, споделено в социалните мрежи във вторник и геолокирано от The Washington Post, показва кортеж от автомобили, някои от които с червени дипломатически номера, движещи се на изток по булевард „Нов Арбат“ в централната част на Москва близо до сграда на руските въоръжени сили.

C-17A е излетял от Москва малко след 17:30 ч. местно време и е кацнал в Рига малко повече от час по-късно, показват данните от Flightradar24.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: The Washington Post    
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