България

Йотова назначи директор на „Военна полиция“ и началници на щабовете на ВВС и на ВМС

Тримата предложени и към момента са на съответните позиции

Николай Киров Николай Киров

26 август 2026, 22:25
Йотова назначи директор на „Военна полиция“ и началници на щабовете на ВВС и на ВМС
Източник: БТА

У кази на президента за назначаването на полковник Християн Христов за директор на служба „Военна полиция“ и полковник Людмил Вълков за началник на Щаба на Военновъздушните сили са обнародвани в днешният извънреден брой на „Държавен вестник“.

Полковник Христов ще бъде назначен, считано от 19 септември т.г., а полковник Вълков –  от 1 септември. Изпълнението на указите е възложено на министъра на отбраната. 

Радев удостои военнослужещи с висше офицерско звание (СНИМКИ)

В днешният брой на „Държавен вестник“ е обнародван и указ за назначаването на капитан І ранг Божидар Иванов за началник на Щаба на Военноморските сили, считано от 1 септември. 

По-рано днес президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Илияна Йотова удостои капитан I ранг Божидар Иванов с висшето офицерско звание флотилен адмирал на церемония на „Дондуков“ 2.

Военновъздушните сили на България имат нов командир

На 12 август правителството предложи на президента да издаде укази за назначаването на ръководители на Служба „Военна полиция“, Щаба на Военновъздушните сили и Щаба на Военноморските сили. Тримата предложени и към момента са на съответните позиции.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Йоана Христова    
Назначения Военна полиция Военновъздушни сили
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