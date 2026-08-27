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Вкусът на лятото в буркан: Как да си приготвим ароматен компот от диня за зимата

Затворете лятната свежест в буркан с тази лесна и бърза рецепта за компот от диня. Балансиран с малко лимон, той се превръща в перфектната освежаваща напитка и чудесен десерт за студените зимни дни

27 август 2026, 06:50
Вкусът на лятото в буркан: Как да си приготвим ароматен компот от диня за зимата
Източник: iStock

С езонът на дините отминава бързо, но това не означава, че трябва да се сбогуваме със свежия им вкус. Сочната динена пулпа може лесно да се консервира за зимните месеци под формата на невероятно ароматен и освежаващ компот. Напитката се получава лека, приятна и с деликатна цитрусова нотка.

Ето как лесно да си приготвите този нестандартен и много вкусен зимен десерт:

Необходими съставки:

  • Основната сочна част (без семки): 1 кг
  • Захар: 200 - 350 г (количеството зависи от сладостта на динята и личните ви предпочитания)
  • Вода: 1,5 - 2 литра
  • Лимон: 2-3 тънки резенчета (по желание може да замените с 1 супена лъжица прясно изцеден лимонов сок)

Начин на приготвяне:

  • Подготовка на съдовете: Първо измийте добре бурканите и ги sterilизирайте. Преварете капачките във вряща вода.
  • Подготовка на динята: Обелете динята от кората, почистете я внимателно от всички семки и нарежете сочната част на малки кубчета (с размер около 2 см).
  • Приготвяне на сиропа: В дълбока тенджера налейте водата, добавете захарта и резенчетата лимон. Оставете течността да заври и бъркайте, докато захарта се разтвори напълно.
  • Кратка термична обработка: Пуснете кубчетата диня във врящия сироп. След като заври отново, варете точно 2-3 минути. Не гответе динята по-дълго, за да не омекне прекалено и да не се разпадне.
  • Пълнене на бурканите: С помощта на решетъчна лъжица прехвърлете парчетата диня в подготвените стерилни буркани, така че да ги запълните на една трета или до половината.
  • Запечатване: Кипнете отново останалия сироп и залейте динята до самия ръб на буркана. Затворете ги плътно и херметически с капачките.
  • Охлаждане: Обърнете бурканите с дъното нагоре, завийте ги с топло одеяло и ги оставете да изстинат напълно. След това ги преместете на сухо, тъмно и хладно място.

Малки тайни за перфектен резултат:

За този компот най-подходяща е зряла, но не презряла диня с твърда и стегната пулпа.

Лимонът е важен, защото придава лека киселинност, която балансира сладостта и прави динения вкус много по-изразителен.

През зимата сервирайте компота добре охладен. А самите парченца диня от буркана са страхотен готов десерт!

Източник: rbc.ua    
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