Зеленски удостои Нейнски с орден „Княгиня Олга“

Б ившият български външен министър Надежда Нейнски е удостоена с украинския орден „Княгиня Олга“ – III степен. Отличието е присъдено от президента Володимир Зеленски.

В мотивите към указа се посочват значимият личен принос за укрепването на междудържавното сътрудничество, подкрепата за суверенитета и териториалната цялост на Украйна, съхраняването на историческата памет на украинския народ, благотворителната дейност и популяризирането на страната по света.

Посолството на Украйна награди и Бойко Борисов и Кирил Петков

Надежда Нейнски е сред чуждестранните общественици, дипломати и политици, отличени от украинската държава за последователната си подкрепа към Киев.

Орденът „Княгиня Олга“ е държавно отличие на Украйна, с което се отдава признание за значими заслуги в обществения, политическия и международния живот.