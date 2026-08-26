България

Зеленски удостои Нейнски с орден „Княгиня Олга“

В мотивите към указа се посочват значимият личен принос за укрепването на междудържавното сътрудничество

Николай Киров Николай Киров

26 август 2026, 21:00
Зеленски удостои Нейнски с орден „Княгиня Олга“
Източник: БГНЕС

Б ившият български външен министър Надежда Нейнски е удостоена с украинския орден „Княгиня Олга“ – III степен. Отличието е присъдено от президента Володимир Зеленски.

В мотивите към указа се посочват значимият личен принос за укрепването на междудържавното сътрудничество, подкрепата за суверенитета и териториалната цялост на Украйна, съхраняването на историческата памет на украинския народ, благотворителната дейност и популяризирането на страната по света.

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Надежда Нейнски е сред чуждестранните общественици, дипломати и политици, отличени от украинската държава за последователната си подкрепа към Киев.

Орденът „Княгиня Олга“ е държавно отличие на Украйна, с което се отдава признание за значими заслуги в обществения, политическия и международния живот.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Надежда Нейнски Украйна Володимир Зеленски
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