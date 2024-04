“Никой не е в безопасност”: Убиха най-младия кмет на Еквадор и нейния помощник

Н ай-младият кмет на Еквадор Бриджит Гарсия и нейния помощник са били застреляни в неделя, съобщиха от полицията в южноамериканската страна.

27-годишната Гарсия, която е кмет на Сан Висенте, и нейният помощник Хайро Лоор били открити мъртви в провинция Манаби, съобщиха полицаи, цитирани от Sky News.

Полицията допълва, че и двамата са получили огнестрелни рани.

Ecuador's youngest mayor, Brigitte Garcia and an aide were shot dead on Sunday, police in the South American country have said



