Убиха прокурора, разследващ нападението в телевизията в Еквадор

П рокурорът Сезар Суарес, който разследваше редица скорошни случаи на нападения срещу обществената телевизия, беше застрелян в Гуаякил, най-големият град в Еквадор, съобщава Al Jazeera.

Прокурорът, който по-рано разследва някои други нашумели случаи, е бил прострелян в сряда, докато шофира. Това посочва главният прокурор Даяна Салазар.

„Организирани престъпни групи, престъпници, терористи няма да попречат на нашия ангажимент към обществото“, каза тя във видео, публикувано в X.

“Невъзможно е да не бъдеш сломен от смъртта на свой колега в борбата с организираната престъпност. Благодаря ти за работата, Сезар. Почивай в мир”, казва Даяна Салазар.

Нападението срещу телевизия TC беше излъчено на живо и накара президента Даниел Нобоа да обяви, че страната е в състояние на „вътрешен въоръжен конфликт“ на фона на вълна от тежки престъпления, свързани с трафика на наркотици, главният прокурор на щата.

Тринадесет предполагаеми извършители са арестувани във връзка с нападението срещу телевизионната станция.

Полицията разследва кой е убил Суарес, който е бил на път за съдебно заседание, когато е бил прострелян, се казва в изявление на Съвета на съдебната власт, осъждащо нападението.

Убийството има белези на атентат, се казва в изявление на полицията, добавяйки, че Суарес е получил няколко огнестрелни рани.

„Ние отхвърляме всички форми на насилие като отговор на конфликта, който преживяваме“, каза министърът на отбраната Джан Карло Лофредо в съобщение до журналисти.

Суарес също разследваше делото „Метастази“, включващо еквадорски наркобарон, за когото се твърди, че е получил благосклонно отношение от съдии, прокурори, полицаи и висши служители.

Извънредно положение

Южноамериканската страна, която граничи с Колумбия и Перу, беше разтърсена от някои скорошни насилствени атаки, включително вземането на заложници, експлозии в няколко града и отвличане на полицаи.

Последният прилив на насилие бе провокиран от бягството на Хосе Адолфо Масиас, известен още като "Фито", лидер на най-голямата банда в Еквадор, “Лос Чонерос”. Масиас излежаваше 34-годишна присъда в затвора La Regional в пристанищния град Гуаякил.

Изчезването му в началото на януари накара правителството да обяви 60-дневно извънредно положение, което включва изпращане на военни в затворите. Това предизвика 30 атаки в цялата страна, включително нападението срещу телевизионна станция в Гуаякил.

