"С бронежилетки на работното място": Ескалация на ситуацията в Еквадор

Ж урналистите в Еквадор се фокусират върху личната си безопасност, след като прокурор, разследващ въоръжено нападение срещу обществената телевизия, беше убит на фона на вълна от насилие, заляло страната.

Това съобщава кореспондентът на Voice of America (VOA), Кристина Кайседо в своя репортаж от Вашингтон.

Полицията отцепи път в град Гуаякил, Еквадор, миналата седмица след убийството на Сезар Суарес. Прокурорът, който разследваше въоръжена атака срещу обществената телевизия, стана поредната жертва на престъпната вълна, заляла Еквадор.

Стрелбата повиши решимостта на властите да разследват както убийството на Суарес, така и нападението срещу телевизията, казва главният прокурор Даяна Салазар.

„Организираните престъпни групи, престъпниците и терористите няма да спрат нашия ангажимент към еквадорското общество, ние ще продължим с повече сила и ангажираност да го защитаваме“, казва Даяна Салазар.

Излъчване на живо от телевизия TC улови момента, в който въоръжени мъже нахлуха в студиото и заплашиха персонала. Оттогава са задържани 13 заподозрени, предава VOA.

„Тук съм, за да видя хората, които са били жертви на терористичната атака”, заяви новоизбраният президент Даниел Нобоа при посещението си на обществената телевизия.

Нобоа наложи извънредно положение на фона повишаващото се насилие, което бе провокирано от бягството от затвора на Хосе Адолфо Масиас, известен още като "Фито"

Това е ситуация, която кара журналистите в Еквадор да преосмислят безопасността, като някои вече носят бронежилетки по време на работа. Редакциите също преоценяват как да реагират по време на атака като тази на TC Television, предава VOA.

В радиостанция HCJB, The Voice of the Andes, служителите казват, че нападението ги е накарало да преоценят как да съобщават новините.

„Първото решение, което трябваше да вземем, беше да видим дали е по-безопасно да работим от вкъщи или от радиостанцията. От съображения за безопасност решихме да разделим екипа“, казва Едуин Чаморо Еразо, директор на новините на HCJB.

Медийните анализатори са изненадани от нарастването на насилието в цялата страна, включително нападенията срещу журналисти, съобщава VOA.