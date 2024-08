"Ние сме в настъпление": Украински войници навлизат в Русия

"Хиляди" украински войници участват в нахлуването в Курската област в Русия, което има за цел да "разтегне" руските сили и да "дестабилизира" страната, заяви пред АФП високопоставен украински служител по сигурността.

"Ние сме в настъпление. Целта е да се разтегнат позициите на противника, да се нанесат максимални загуби и да се дестабилизира ситуацията в Русия, тъй като те не са в състояние да защитят собствената си граница", каза служителят, говорейки при условие за анонимност.

На 7 август руската армия съобщи, че Украйна е изпратила хиляда свои войници за нахлуването си в Курската област - операция с безпрецедентен мащаб, която се провежда две години и половина след началото на руската инвазия в Украйна.

Русия и Украйна си размениха въздушни удари

"Има много повече", отвърна украинският служител, като оцени броя им на "хиляди".

В продължение на дни украинските власти запазиха почти пълно мълчание по отношение на тази офанзива, която изглежда е хванала Кремъл неподготвен и е позволила на украинците да проникнат, според анализатори, на поне 15 километра дълбоко в руска територия.

За първи път президентът Володимир Зеленски намекна за тази операция в ежедневното си обръщение на 10 август, като заяви, че Киев се стреми да "пренесе войната" в Русия.

