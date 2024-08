Литва изпраща на Украйна нов пакет от военна помощ

М инистерството на отбраната на Литва ще предостави на Украйна нов пакет военна помощ, който наред с други въоръжения ще включва и системи за противовъздушна отбрана с малък обсег на действие, предаде Укринформ, като се позова на литовското министерство.

Литва изпраща на Украйна 3 000 бойни дрона

"Помагали сме, помагаме и ще продължим да помагаме на Украйна в борбата с агресора. Скоро Литва ще предаде на Украйна крайно необходимите системи за противовъздушна отбрана с малък обсег на действие като принос към предвожданата от Германия, САЩ и Франция коалиция за засилване на нейната противовъздушна и противоракетна отбрана, част от която е Литва. Ще предадем и още оборудване, системи и оръжия, необходими ежедневно на бойното поле. Помощта ни е инвестиция в нашата собствена сигурност", заяви литовският министър на отбраната Лауринас Касчунас.

