Зеленски: Това ще укрепи украинската духовна независимост

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски намекна за забрана на свързаната с Русия Украинска православна църква (УПЦ), предаде ДПА.

Във вечерното си видеообръщение Зеленски обеща вчера да "укрепи... украинската духовна независимост".

