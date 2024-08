Укринформ: Беларус струпва войски по границата с Украйна

М инистърът на отбраната на Беларус Виктор Хренин заяви, че по време на днешно извънредно заседание президентът на страната Александър Лукашенко е наредил да се засили групировката на войските в Гомелско и Мазирско направления, разположени край границата с Украйна, съобщи Укринформ, позовавайки се на информация от беларуската служба на Радио „Свобода“. Според министъра групите войски ще бъдат засилени „за да реагират на всяка възможна провокация“.

„Военните подразделения от силите за специални операции, сухопътните сили, ракетните сили, включително тези с реактивни системи за залпов огън „Полонез“ и системи „Искандер“, получиха задачата да се разположат в определените зони. Ние също така засилихме способностите на противовъздушните си ракети, средствата за радиоелектронна борба и авиацията“, заяви Хренин.

Заради заплахата от Беларус: Възможна е допълнителна мобилизация в Украйна

Както отбеляза той, решението е взето след предполагаемото снощно нарушение на беларуското въздушно пространство от дронове, дошли от територията на Украйна, за което по-рано съобщи Лукашенко. Според министъра вчера ВВС на бойно дежурство са засекли „неидентифицирани въздушни обекти, придвижващи се от територията на Украйна“, които, след като са пресекли границата с Беларус, са „класифицирани като безпилотни летателни апарати“. Част от тях в последствие са прехванати.

