Президентът Радев назначава нови посланици в Белгия, Нидерландия и Казахстан

Астана е една от столиците, за които от правителството се оплакаха, че Радев не разписва указ и така бави назначаването на нов посланик

20 октомври 2025, 21:31
Президентът Радев назначава нови посланици в Белгия, Нидерландия и Казахстан
Източник: Георги Димитров

П резидентът Румен Радев назначава нови посланици в Белгия, Нидерландия и Казахстан. Астана е една от столиците, за които от правителството се оплакаха, че Радев не разписва указ и така бави назначаването на нов посланик, съобщава „24 часа“.

През юни в парламента външният министър Георг Георгиев разказа, че още през декември МВнР е подало имена за нови посланици в Швейцария, Италия, Португалия, Гърция, Катар, Казахстан и постоянните представителства към ООН и ОССЕ във Виена, но отговор от "Дондуков" 2 няма. 

В утрешния брой на Държавен вестник обаче предстои да бъдат обнародвани първите укази за назначаване на посланици от клетвата на правителството през януари досега. С тях Радев освобождава Пламен Бончев като посланик в Белгия, Константин Димитров (Нидерландия) и Боян Хаджиев (Казахстан), а та тяхно място праща съответно Наталия Узунова, Елизабет Върбанова и Георги Воденски.

Източник: "24 часа"    
Президент Румен Радев Посланици Дипломатически назначения Белгия Нидерландия Казахстан Указ МВнР Правителство Държавен вестник
