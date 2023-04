Няма да го познаете: Любим комедиен актьор отслабна с близо 70 кг

Щ е го познаете ли? Това е любим комедиен актьор, който участва в добре познатите за българската публика сериали „Боб и Абишола“ и "Майк и Моли". Това е актьорът Били Гардел, или поне това, което е останало от него. Гардел е отслабнал с над 68 килограма за по-малко от година.

„Теглото ми варира между 93 кг. и 95 кг.“, споделя Гардел по време на интервю на снимачната площадка на хитовия ситком „Боб и Абишола“.

„Грижата за себе си е много важно нещо и мисля, че най-сетне го осъзнах.“

През 2022 г. Гардел беше насърчен да се подложи на операция за загуба на тегло, за да сведе до минимум риска от COVID-19 и оттогава работи върху по-здравословната си връзка с храната. 53-годишният актьор тежеше над 168 кг. преди почти десетилетие.

„Мисля, че трябва да намериш мир със себе си, за да можеш да се погледнеш в огледалото и да си кажеш: „Знаеш ли, време е да се погрижа за теб.“ Съвет, който не получих в началото", каза той. „Но вярвам, че когато е време нещо да ти се случи, то ще ти се случи. Няма значение какво е, стига да го получиш.“

Гардел каза, че сърдечната му честота е спаднала от 113 на 68, откакто е достигнал сегашното си тегло, и че вече не страда от диабет тип 2.

„Живея доста здравословно напоследък“, каза той. „Разбира се, винаги има хора, които докато бях тежък ми казваха „Ти си твърде тежък!“, сега ми казват "Болен ли си?" Не мога ли просто да ходя по земята, моля?!"

