Морган Фрийман: Месецът на историята на чернокожите е обида

М орган Фрийман има един от най-отличителните гласове в киното, а напоследък актьорът използва този глас, за да изкаже някои горещи мнения, съобщи „Giant freakin robot”. Както съобщава британският вестник „Таймс“, Фрийман не е почитател нито на Месеца на черната история, нито на термина афроамериканец. 85-годишният актьор от "Изкуплението Шоушенк" намира и двете понятия за отвратителни и обидни.

"Месецът на историята на чернокожите е обида", заяви Морган Фрийман пред „Таймс", след което продължи: "Вие ще принизите моята история до един месец?" Актьорът каза същото и за думата "афроамериканец", заявявайки: "Не съм абониран за тази титла".

Фрийман оспорва значението на фразата и посочва, че много чернокожи на Запад са със смесено наследство. Това не е първият път, когато Морган Фрийман се обявява срещу Месеца на черната история. Преди две години актьорът даде интервю за "60 минути", в което изрази същото мнение с малко по-различни думи.

Morgan Freeman calls ‘Black History Month’ and ‘African-American’ terms an ‘insult’ https://t.co/9MfagHtr7r pic.twitter.com/IoTGB5ob6F

"Няма повече смисъл да има Месец на черната история, отколкото да има Месец на еврейската история", каза звездата от "Добър човек" на Майк Уолъс през 2021 г. Фрийман изтъкна, че черната история е американска история и трябва да се изучава през цялата година, а не само по време на определения "Месец на черната история".

Морган Фрийман не е единственият човек, който изразява неприязън към концепцията за "Месец на черната история". От самото си създаване Месецът на черната история е полярна концепция. Много преподаватели се питат дали е уместно честването на историята на чернокожите да се ограничи до един месец, вместо да се включат повече уроци за културата и наследството на чернокожите през цялата учебна година.

Има и такива, които се притесняват, че определянето на месец на черната история може да насърчи преподавателите в някои части на страната да ограничат всички свои уроци, свързани с чернокожите, само до февруари.

'DON'T SUBSCRIBE TO THAT': Legendary actor reveals why he's against the celebration of Black History Month. https://t.co/msRwN04OsI pic.twitter.com/vmabrEXiwK