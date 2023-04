Тимъти Шаламе ще бъде Боб Дилън в предстоящ биографичен филм

Ф ренско-американският актьор Тимъти Шаламе ще се превъплъти в американския музикант и поет Боб Дилън в предстоящ биографичен филм, наречен „Напълно неизвестен“, съобщи „Холивуд рипортър“.

Сценарист на филма е Джей Кокс. Проектът е базиран на книгата „Дилън става електрически“ на Илайджа Уолд от 2015 г.

По време на интервю за електронното издание „Колайдър“ в рамките на фестивала, посветен на Междузвездни войни в Лондон, режисьорът на филма Джеймс Манголд категорично потвърди, че Шаламе ще пее в биографичната продукция.

