Някой е изял банана за 6 милиона долара на художника Маурицио Кателан - отново

Т ворба на италианския художник Маурицио Кателан, изобразяваща пресен банан, залепен на стена, е изядена от посетител на музей във Франция.

Банан, залепен с тиксо, беше продаден за 6,2 милиона долара

Творбата, озаглавена „Комик“, е била изядена от посетител на галерията в Центъра Помпиду в Мец, Източна Франция, на 12 юли, според изявление на музея, публикувано в понеделник.

🍌A billionaire ate a BANANA worth $6,240,000. 🤑 TRON cryptocurrency creator Justin Sun bought the fruit, taped to a wall, at an auction. This is not just a banana, but a piece of art titled "Comedian" by Italian artist Maurizio Cattelan. Motherfucker ate it 😔 pic.twitter.com/hybYX5y9aZ

„Екипът по сигурността е действал бързо и спокойно, в съответствие с вътрешните процедури“, се казва в изявлението на галерията.

„Произведението на изкуството беше инсталирано отново няколко минути по-късно“, се казва в съобщението, като се добавя, че бананът е „само нетраен елемент“, който се подменя редовно според инструкциите на Кателан.

От Центъра Помпиду в Мец заявиха, че художникът е разочарован, че посетителят е сметнал самия плод за произведение на изкуството, вместо да изяде и обелката и лентата, която го е държала на място.

Галерията не е подала сигнал в полицията.

„Комикът“ има за цел да демонстрира „абсурдността на финансовите спекулации и крехкостта на системите за познание, които са в основата на пазара на изкуство“, заявиха от галерията.

Това не е първият случай, в който творбата е изядена.

Is this art or food or something else? 🎨🍌🤷🏽‍♂️ The National Gallery of Victoria exhibits a banana sculpture as part of its Triennial exhibition. The work is titled “The Comedian” and is by Italian artist Maurizio Cattelan. Another edition of this work has previously sold for… pic.twitter.com/NgugLjdKqF