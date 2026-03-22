Бенямин Нетаняху: Израел ще продължи ударите срещу Иран на всички фронтове

П ремиерът Бенямин Нетаняху обеща, че Израел „ще продължи да нанася удари“ по Иран „на всички фронтове“, след ирански ракетни удари по два израелски града в южната част на страната в събота, които раниха около сто души, предаде Франс прес.

„Това е много трудна вечер в битката за нашето бъдеще“, заяви Нетаняху в прессъобщение, разпространено от неговата канцелария.

Iran strikes near Israeli nuclear research center as Trump threatens attacks on Iranian power plants.

https://t.co/RkwfT62FAx — Jon Spangler #VoteBlue #SlavaUkrainii! DumpTr$mp! (@jonmspangler) March 22, 2026

„Ние сме решени да продължим да нанасяме удари по нашите врагове на всички фронтове“, подчерта той.

Около 100 души бяха ранени при ирански ракетни удари срещу градовете Арад и Димона в събота вечер, причинявайки най-мащабните щети по израелски градове от началото на американско-израелската офанзива срещу Иран преди три седмици.

Най-малко 59 души бяха ранени при иранския ракетен удар срещу Арад, като се съобщава за жертви и шестима в тежко състояние, според израелските спасителни служби.

Нетаняху: Израел ще засили ударите си по Техеран

По-рано ирански ракетен удар беше извършен срещу Димона, в пустинята Негев, където се намира стратегически обект за ядрени изследвания, ранявайки около 30 души.

Ударите по израелския град Димона са били в отговор на атаката срещу иранския ядрен обект в Натанз, обяви иранската държавна телевизия.