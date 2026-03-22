Свят

Бенямин Нетаняху: Израел ще продължи ударите срещу Иран на всички фронтове

Близо 100 души са ранени при ракетни атаки срещу Арад и Димона

22 март 2026, 07:20
Националната електропреносна мрежа в Куба се срина за втори път тази седмица
Какво се случва в Близкия изток: Над 1500 загинали в Иран за три седмици война
Киодо: Иран е готов да пропусне японски кораби през Ормузкия проток
Вашингтон разреши временно покупко-продажбата на ирански петрол
САЩ обмислят "постепенно ограничаване" на операцията в Близкия изток
Тръмп критикува Великобритания за закъсняла военна реакция
Ескалация в Близкия изток: Иран изстреля ракети към Израел и заплаши ОАЕ
Тръмп нападна НАТО: Страхливци!

П ремиерът Бенямин Нетаняху обеща, че Израел „ще продължи да нанася удари“ по Иран „на всички фронтове“, след ирански ракетни удари по два израелски града в южната част на страната в събота, които раниха около сто души, предаде Франс прес.

„Това е много трудна вечер в битката за нашето бъдеще“, заяви Нетаняху в прессъобщение, разпространено от неговата канцелария.

„Ние сме решени да продължим да нанасяме удари по нашите врагове на всички фронтове“, подчерта той.

Около 100 души бяха ранени при ирански ракетни удари срещу градовете Арад и Димона в събота вечер, причинявайки най-мащабните щети по израелски градове от началото на американско-израелската офанзива срещу Иран преди три седмици.

Най-малко 59 души бяха ранени при иранския ракетен удар срещу Арад, като се съобщава за жертви и шестима в тежко състояние, според израелските спасителни служби.

Нетаняху: Израел ще засили ударите си по Техеран

По-рано ирански ракетен удар беше извършен срещу Димона, в пустинята Негев, където се намира стратегически обект за ядрени изследвания, ранявайки около 30 души.

Ударите по израелския град Димона са били в отговор на атаката срещу иранския ядрен обект в Натанз, обяви иранската държавна телевизия.

Източник: БТА, Илиян Цвейн    
Израел Иран Бенямин Нетаняху Ракетни удари Арад Димона Ядрени обекти Израелско-ирански конфликт Пострадали Военни действия
Последвайте ни

pariteni.bg
dogsandcats.bg
Ексклузивно

Преди 8 часа
Ексклузивно

Преди 11 часа
Ексклузивно

Преди 12 часа
Ексклузивно

Преди 12 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Свят Преди 11 минути

Свят Преди 40 минути

Любопитно Преди 1 час

Любопитно Преди 1 час

Любопитно Преди 1 час

Свят Преди 9 часа

Свят Преди 10 часа

Свят Преди 11 часа

Българска Агенция по Безопасност на Храните

България Преди 12 часа

България Преди 13 часа

Свят Преди 14 часа

Свят Преди 14 часа

Свят Преди 15 часа

Свят Преди 16 часа

Свят Преди 16 часа

България Преди 17 часа

Всичко от днес

От мрежата

dogsandcats.bg

dogsandcats.bg
1

sinoptik.bg
1

sinoptik.bg

Edna.bg

Edna.bg

Gong.bg

Gong.bg

Nova.bg

Nova.bg