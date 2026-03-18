Мъртъв ли е Бенямин Нетаняху? Как опитите му да докаже, че е жив, породиха хаос

Фасада на изкуствен интелект или технически гаф? Анализ на странните аномалии, които подхраниха теорията, че „Биби е мъртъв“

18 март 2026, 10:48
Източник: AP/БТА

В ъзможно ли е едно от най-охраняваните политически лица в света да е станало жертва на ирански удар, а присъствието му в публичното пространство в момента да се поддържа чрез високотехнологичен „дийпфейк“?

Този въпрос взриви социалните мрежи през последните дни, след като поредица от видеоклипове на Бенямин Нетаняху, целящи да докажат, че той е жив и здрав, постигнаха точно обратния ефект. Вместо да успокоят духовете, кадрите породиха вълна от нови съмнения и теории на конспирацията под общия надслов „Биби е мъртъв“.

„Умрях.. за кафе“: Нетаняху отговори на слуховете за смъртта си

Скандалът с „изчезващия пръстен“ в Йерусалим

Най-новият епизод от дигиталната сага се разигра в понеделник, 16 март 2026 г., когато официалният профил на израелския премиер в социалната мрежа X публикува видео, на което той се разхожда небрежно на открито в Йерусалим. На кадрите Нетаняху изглежда в добро здраве, радва се на слънцето и разговаря с минувачи.

„Колко е красиво. Много ви благодаря. Благодаря. Добре. Нека съберем малко слънце“, заявява той пред камерата.

По време на разходката той дори спира, за да попита за преминаващо куче: „Чие е това куче? Каква порода е?“.

След като стопанката отговаря, че е „ханаанско-израелска“, премиерът допълва: „Браво. Добре е и тя да излиза малко. Добре е за всички вас. Излязохте ли да подишате малко въздух? Разбира се, стига наблизо да има защитено пространство“.

Factcheck: Фалшиви кадри заляха социалните мрежи след атаките на Иран

Минути след публикуването на клипа обаче, потребителите забелязаха фрапираща визуална аномалия: пръстенът на лявата ръка на Нетаняху мистериозно изчезва и се появява отново, докато той движи ръцете си.

„Пръстенът му на лявата ръка престана да съществува точно между 0:09 и 0:10 секунда. Вчера щях да се изсмея на теоретиците на конспирацията, но това е просто фрапиращо“, отбеляза потребителят @sleepin04927004.

Джаксън Хинкъл също се включи в дебата, споделяйки клипа с коментар: „Хей, @netanyahu, много готин изчезващ пръстен“. Тази визуална странност моментално се превърна в основен аргумент на тези, които вярват, че видеото е продукт на генеративен изкуствен интелект (AI).

„Умрях.. за кафе“ и гафът с шестте пръста

Това бе поредният опит на кабинета на Нетаняху да разсее слуховете, че премиерът е загинал или е тежко ранен при ирански ракетен удар. В неделя, 15 март, бе разпространен клип, в който Биби си поръчва кафе в заведение в Йерусалим.

„Умрях... за кафе“, шегува се той, опитвайки се да осмее фалшивите новини. В същия клип Нетаняху прави необичаен жест - вдига двете си ръце към камерата: „Искате ли да ми преброите пръстите? Можете да ги видите тук... и тук. Виждате ли? Много хубаво“.

Нетаняху към народа на Иран: Отстранете терористичния режим, който направи живота ви ад

Този ход бе директен отговор на по-ранна конспирация, твърдяща, че в едно от предишните му телевизионни обръщения премиерът е изглеждал с шести пръст на едната ръка – типичен дефект на ранните AI модели. Бурята обаче се засили, след като Grok - AI чатботът на Илон Мъск - етикетира съдържанието от кафенето като „100% дийпфейк“.

Скептиците добавиха и други детайли: според тях кафето в чашата не се разлива при движение, а джобовете на сакото му се движат неестествено спрямо тялото.

Нетаняху: Иран стои зад двата опита за убийство на Тръмп

Къде изчезна Биби? Пропуснатите заседания и заплахите от Иран

Спекулациите се подхранват и от физическото отсъствие на премиера от ключови събития. Появиха се непотвърдени доклади, че Нетаняху е пропуснал седем поредни заседания на кабинета от началото на ескалацията. Видеоклипове от правителствени срещи, на които той не се вижда в кадър, само наляха масло в огъня.

Напрежението достигна пик, след като Корпусът на гвардейците на ислямската революция (IRGC) издаде смразяващо предупреждение:

„Ако този детеубиец е жив, ще продължим да го преследваме и убиваме с пълна сила“. Тези заплахи превърнаха въпроса за оцеляването на Нетаняху в основна тема на хибридната война в Близкия изток.

"Кой крещи смърт за Америка?": Нетаняху говори пред Общото събрание на ООН - десетки напуснаха залата

Официалната позиция: „Видях го лично“

Израелските власти и техните дипломатически представители категорично отхвърлят слуховете като „евтина дезинформация“. Посланикът на Израел в Индия, Рувен Азар, заяви в понеделник:

„Премиерът Нетаняху е жив. Видях го лично повече от веднъж по време на последното ми пътуване до Израел. В момента се разпространява огромно количество дезинформация, тъй като иранците и техните съучастници се опитват да прикрият собствената си слабост“.

Въпреки тези уверения, дигиталните аномалии - като изчезващия пръстен и странната динамика на образите - продължават да бъдат основна тема в социалните мрежи. Дали става въпрос за технически грешки при обработката и компресията на видеото (artifacts), или за високотехнологичен опит за симулация на присъствие, докато реалният лидер е в защитен бункер, остава въпрос на ожесточени дебати.

Източник: msn/firstpost    
Дийпфейк Бенямин Нетаняху Теории на конспирацията Иран Израел Социални мрежи Изчезващ пръстен Изкуствен интелект Хибридна война Дезинформация
Скръбна вест: Отиде си проф. Желязко Стоянов - човекът, който модернизира Университетската библиотека

Скръбна вест: Отиде си проф. Желязко Стоянов - човекът, който модернизира Университетската библиотека

България Преди 12 минути

"Престъпление като услуга": Най-новият руски шпионин може да е някой, когото познавате

"Престъпление като услуга": Най-новият руски шпионин може да е някой, когото познавате

Свят Преди 20 минути

Нидерландски контрашпионин предупреждава, че чужди служби вербуват обикновени европейци за шпионаж и саботаж

Кой е Ицхак Херцог: Президентът на Израел, който стои в сянката на Нетаняху

Свят Преди 42 минути

Докато Бенямин Нетаняху води битките на фронта и в Кнесета, Ицхак „Буги“ Херцог се превърна в „тихия глас“ на израелската съвест

Започва се: ЦИК тегли номерата за изборите. Вижте важните дати и какво е строго забранено в кампанията

Всичко за изборите на 19 април - календар на ключовите срокове

България Преди 50 минути

Ето кои са основните срокове и събития, свързани с предстоящите избори, според ЦИК

Доналд Тръмп

Бизнес инстинкти на бойното поле: Стратегията на Тръмп във войната с Иран

Свят Преди 58 минути

Президентът на САЩ Доналд Тръмп сега прилага непредсказуемия стил, с който изгради бизнес империята и политическата си марка, към далеч по-сложната и чувствителна роля на военновременен лидер

"Величие" обяви водачите на листите си за изборите на 19 април

"Величие" обяви водачите на листите си за изборите на 19 април

България Преди 1 час

Разследват смъртта на млада жена в болница в София

Прокуратурата разследва смъртта на млада жена в болница в София

България Преди 1 час

Има съмнения за лекарска грешка или немарливост

Poco X8 Pro поставя фокус над мощта и издръжливостта

Poco X8 Pro поставя фокус над мощта и издръжливостта

Технологии Преди 1 час

Смартфоните стават все по-мощни, но много от тях все още се усещат доста крехки устройства. Новият флагман на Poco иска да покаже, че мобилните телефони могат да са здрави, без това да влияе на дизайна или възможностите на хардуера

След 29-часово прекъсване: Възстановиха тока в Куба

Свят Преди 1 час

Американският президент Доналд Тръмп засили реториката си срещу управлявания от комунисти остров

Министър Шарков пред ОССЕ: Гарантираме прозрачност на машинния вот и видеонаблюдението

България Преди 1 час

МЕУ се срещна с Мисията на ОССЕ/СДИПЧ за наблюдение на изборите

Морето у нас изхвърли две тела, едното - на гола жена

България Преди 1 час

Мощен взрив разтърси Бейрут - Израел разширява ударите срещу "Хизбула"

Мощен взрив разтърси Бейрут - Израел разширява ударите срещу "Хизбула"

Свят Преди 1 час

В южната и в източната част на Ливан най-малко 14 души са били убити при отделни израелски въздушни удари

Рая Назарян и управляващият посолството на САЩ обсъдиха визите и партньорството ни

България Преди 1 час

Срещата е била инициирана от американската страна

Иран екзекутира "шпионин на Мосад" - напрежението с Израел ескалира

Иран екзекутира "шпионин на Мосад" - напрежението с Израел ескалира

Свят Преди 2 часа

Мъжът е бил признат за "виновен в предоставянето на снимки и информация за чувствителни обекти в Иран на израелската шпионска агенция Мосад"

Али Лариджани

Кой ще управлява Иран? Убийството на Лариджани задълбочава парализата в Техеран

Свят Преди 2 часа

Лариджани не беше военен командир, но беше централна фигура във формирането на стратегическите решения на Иран. Като секретар на Висшия съвет за национална сигурност той се намираше в сърцето на вземането на решения по въпросите на войната, дипломацията и националната сигурност

Сините и Червените предизвикаха неочаквани реакции у шеф Ангелов

Сините и Червените предизвикаха неочаквани реакции у шеф Ангелов

Любопитно Преди 2 часа

Двата отбора издадоха всички свои поръчки заедно за първи път

