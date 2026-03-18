Мъртъв ли е Бенямин Нетаняху? Как опитите му да докаже, че е жив, породиха хаос

В ъзможно ли е едно от най-охраняваните политически лица в света да е станало жертва на ирански удар, а присъствието му в публичното пространство в момента да се поддържа чрез високотехнологичен „дийпфейк“?

Този въпрос взриви социалните мрежи през последните дни, след като поредица от видеоклипове на Бенямин Нетаняху, целящи да докажат, че той е жив и здрав, постигнаха точно обратния ефект. Вместо да успокоят духовете, кадрите породиха вълна от нови съмнения и теории на конспирацията под общия надслов „Биби е мъртъв“.

Скандалът с „изчезващия пръстен“ в Йерусалим

Най-новият епизод от дигиталната сага се разигра в понеделник, 16 март 2026 г., когато официалният профил на израелския премиер в социалната мрежа X публикува видео, на което той се разхожда небрежно на открито в Йерусалим. На кадрите Нетаняху изглежда в добро здраве, радва се на слънцето и разговаря с минувачи.

שומרים על ההנחיות ומנצחים ביחד >> pic.twitter.com/HC5w3PqKuV — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 16, 2026

„Колко е красиво. Много ви благодаря. Благодаря. Добре. Нека съберем малко слънце“, заявява той пред камерата.

По време на разходката той дори спира, за да попита за преминаващо куче: „Чие е това куче? Каква порода е?“.

След като стопанката отговаря, че е „ханаанско-израелска“, премиерът допълва: „Браво. Добре е и тя да излиза малко. Добре е за всички вас. Излязохте ли да подишате малко въздух? Разбира се, стига наблизо да има защитено пространство“.

Минути след публикуването на клипа обаче, потребителите забелязаха фрапираща визуална аномалия: пръстенът на лявата ръка на Нетаняху мистериозно изчезва и се появява отново, докато той движи ръцете си.

„Пръстенът му на лявата ръка престана да съществува точно между 0:09 и 0:10 секунда. Вчера щях да се изсмея на теоретиците на конспирацията, но това е просто фрапиращо“, отбеляза потребителят @sleepin04927004.

אומרים שאני מה? צפו >> pic.twitter.com/ijHPkM3ZHZ — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 15, 2026

Джаксън Хинкъл също се включи в дебата, споделяйки клипа с коментар: „Хей, @netanyahu, много готин изчезващ пръстен“. Тази визуална странност моментално се превърна в основен аргумент на тези, които вярват, че видеото е продукт на генеративен изкуствен интелект (AI).

„Умрях.. за кафе“ и гафът с шестте пръста

Това бе поредният опит на кабинета на Нетаняху да разсее слуховете, че премиерът е загинал или е тежко ранен при ирански ракетен удар. В неделя, 15 март, бе разпространен клип, в който Биби си поръчва кафе в заведение в Йерусалим.

„Умрях... за кафе“, шегува се той, опитвайки се да осмее фалшивите новини. В същия клип Нетаняху прави необичаен жест - вдига двете си ръце към камерата: „Искате ли да ми преброите пръстите? Можете да ги видите тук... и тук. Виждате ли? Много хубаво“.

Този ход бе директен отговор на по-ранна конспирация, твърдяща, че в едно от предишните му телевизионни обръщения премиерът е изглеждал с шести пръст на едната ръка – типичен дефект на ранните AI модели. Бурята обаче се засили, след като Grok - AI чатботът на Илон Мъск - етикетира съдържанието от кафенето като „100% дийпфейк“.

Скептиците добавиха и други детайли: според тях кафето в чашата не се разлива при движение, а джобовете на сакото му се движат неестествено спрямо тялото.

Къде изчезна Биби? Пропуснатите заседания и заплахите от Иран

Спекулациите се подхранват и от физическото отсъствие на премиера от ключови събития. Появиха се непотвърдени доклади, че Нетаняху е пропуснал седем поредни заседания на кабинета от началото на ескалацията. Видеоклипове от правителствени срещи, на които той не се вижда в кадър, само наляха масло в огъня.

Напрежението достигна пик, след като Корпусът на гвардейците на ислямската революция (IRGC) издаде смразяващо предупреждение:

„Ако този детеубиец е жив, ще продължим да го преследваме и убиваме с пълна сила“. Тези заплахи превърнаха въпроса за оцеляването на Нетаняху в основна тема на хибридната война в Близкия изток.

Официалната позиция: „Видях го лично“

Израелските власти и техните дипломатически представители категорично отхвърлят слуховете като „евтина дезинформация“. Посланикът на Израел в Индия, Рувен Азар, заяви в понеделник:

„Премиерът Нетаняху е жив. Видях го лично повече от веднъж по време на последното ми пътуване до Израел. В момента се разпространява огромно количество дезинформация, тъй като иранците и техните съучастници се опитват да прикрият собствената си слабост“.

Въпреки тези уверения, дигиталните аномалии - като изчезващия пръстен и странната динамика на образите - продължават да бъдат основна тема в социалните мрежи. Дали става въпрос за технически грешки при обработката и компресията на видеото (artifacts), или за високотехнологичен опит за симулация на присъствие, докато реалният лидер е в защитен бункер, остава въпрос на ожесточени дебати.