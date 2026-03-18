Свят

Кой е Ицхак Херцог: Президентът на Израел, който стои в сянката на Нетаняху

Докато Бенямин Нетаняху води битките на фронта и в Кнесета, Ицхак „Буги“ Херцог се превърна в „тихия глас“ на израелската съвест

18 март 2026, 10:51
Източник: Getty Images

В свят, в който заглавията от Израел почти винаги започват и завършват с името на Бенямин Нетаняху, една друга фигура тихо, но решително държи моралния компас на държавата. Той не е премиер, не командва директно армиите и не влиза в ежедневни политически кавги, но в моменти на криза всички поглеждат към него.

Той е Ицхак „Буги“ Херцог – 11-ият президент на Израел. И ако Нетаняху е „ястребът“ на израелската политика, то Херцог е човекът, чиято мисия е да не позволи на страната да се разпадне отвътре.

Синя кръв в Йерусалим

Ицхак Херцог не е случаен минувач в коридорите на властта. Той е роден в сърцето на израелския елит. Баща му, Хаим Херцог, е шестият президент на страната и легендарен генерал. Дядо му е първият главен равин на Израел, а чичо му – Аба Ебан – е смятан за „бащата“ на израелската външна политика.

Въпреки „кралския“ си произход, Херцог извървява пълния път на меритокрацията:

  • Военна служба: Майор в елитното разузнавателно „Звено 8200“.
  • Образование: Право в Корнел и Университета в Тел Авив.
  • Политика: Лидер на Партията на труда и бивш министър на социалните въпроси.

През 2015 г. той беше основният съперник на Нетаняху за премиерския пост. Тогава загуби, но днес мнозина в Израел вярват, че съдбата го е запазила за по-важната роля – тази на обединител.

Между чука и наковалнята: Реформи и войни

Откакто пое поста през 2021 г., Херцог премина през две безпрецедентни кризи.

Първата беше съдебната реформа, която изкара стотици хиляди по улиците през 2023 г. Тогава президентът направи нещо нетипично – излезе от протокола и директно разкритикува правителството, предупреждавайки, че страната е „на ръба на бездната“. Той превърна резиденцията си в денонощен център за преговори, опитвайки се да намери компромис между „ястребите“ на Нетаняху и либералната опозиция.

Втората криза дойде на 7 октомври. Докато правителството бе подложено на остри критики за пропуските в сигурността, Херцог се превърна в „главното лице за света“. Той е този, който приема чуждестранните делегации, посещава кибуците по границата и държи емоционални речи, насочени към семействата на заложниците.

Актуално: Къде е Херцог в момента?

Към март 2026 г. влиянието на президента е по-голямо от всякога. В дипломатическите среди се говори, че той е „невидимата нишка“, която поддържа отношенията с Вашингтон и арабските партньори, когато напрежението с кабинета на Нетаняху стане непоносимо.

Дипломатическа офанзива: В последните седмици Херцог проведе серия от срещи с лидери от Авраамовите споразумения (ОАЕ и Бахрейн), опитвайки се да начертае план за „деня след“ войната в Газа.

Въпросът за амнистията: Темата за евентуално помилване на Бенямин Нетаняху в замяна на оттеглянето му от политиката остава „горещият картоф“ в ръцете на Херцог. Президентът запазва мълчание, но анализаторите твърдят, че той е единственият, който има моралния авторитет да предложи подобна сделка в името на националния мир.

Защо фигурата му е важна за България и Европа?

Връзката на Ицхак Херцог с България не започва от неговия мандат, а е наследствена. Той често подчертава, че страната ни заема специално място в израелската дипломация поради една историческа причина: спасяването на българските евреи.

  • Признателност към историята: По време на срещите си с български държавници (включително последната му среща с президента Румен Радев в Ню Йорк), Херцог неизменно посочва България като „морален пример“ за Европа. Той често цитира баща си, Хаим Херцог, който при посещението си в София през 90-те години официално благодари на българския народ за смелостта по време на Втората световна война.
  • Стратегическо партньорство в сигурността: Като бивш офицер от разузнаването, Херцог е пряко ангажиран с оперативното сътрудничество между София и Йерусалим. В контекста на 2026 г. той разглежда България като ключов фактор за стабилността на Балканите и източен фланг на НАТО, което е критично за Израел при споделянето на разузнавателна информация относно заплахи в Черноморския регион.
  • Енергиен диалог: Под патронажа на Херцог се водят разговори за по-тясно сътрудничество в сферата на високите технологии и иновациите. Той е един от застъпниците за засилване на икономическите връзки, виждайки в България „технологичния хъб на Югоизточна Европа“, който може да бъде партньор на израелския „Silicon Wadi“.

Личен жест: През последните години Херцог изпрати специално видеопослание до българските евреи по случай 80-годишнината от спасяването им, в което нарече акта на българския народ „светлина в най-мрачния час на човечеството“.

За София Ицхак Херцог не е просто далечен държавен глава, а предвидим и умерен партньор. Той е политикът, който разбира, че приятелството между двете държави се гради не върху политическа конюнктура, а върху историческа памет и общи ценности.

Танго върху тънък лед: Ицхак Херцог и Бенямин Нетаняху

В израелската политика отношенията между държавния глава и министър-председателя често напомнят на „студен мир“. Макар протоколът да изисква усмивки пред камерите, зад затворените врати на „Бейт Ханаси“ (президентската резиденция) и офиса на премиера пулсира напрежение, трупано с десетилетия.

„Политическото животно“ срещу Аристократа

Анализаторите често описват двамата лидери като двете крайности на израелското общество. От едната страна е Бенямин Нетаняху – „политическо животно“ в най-чист вид, което оцелява в конфликтите и често използва популистки похвати, за да мобилизира електората си.

От другата страна стои Ицхак Херцог – въплъщение на старата израелска аристокрация. Възпитан, премерен и винаги търсещ консенсуса, той е антиподът на агресивния стил на Нетаняху. Докато Биби (както е известен премиерът) гради имиджа си върху противопоставянето, Херцог залага на диалога – дори когато това му носи критики, че е „прекалено мек“.

Горчивият привкус на 2015-а

Корените на това съперничество не са просто идеологически, те са лични. Не бива да се забравя, че през 2015 г. именно Херцог беше човекът, който се изправи в директен дуел срещу Нетаняху за премиерския пост. Тогава кампанията на Биби беше безмилостна, а загубата остави дълбок отпечатък върху политическия път на Херцог.

Днес съдбата ги е поставила в ситуация на взаимна зависимост. По закон те провеждат редовни седмични срещи за актуализация на държавните дела. Източници от обкръжението им твърдят, че тези разговори са лишени от излишна сантименталност и са строго прагматични.

Ролята на „Доброто ченге“

В момента двамата играят сложна геополитическа игра на „доброто и лошото ченге“. Докато Нетаняху заема твърди и често непримирими позиции пред международната общност, Херцог е този, който пътува до Вашингтон, Париж и Лондон, за да „превежда“ израелските интереси на езика на западната дипломация.

Най-голямата въпросителна през 2026 г. обаче остава една: Ще бъде ли Херцог човекът, който ще подпише амнистията на Нетаняху? Този въпрос виси във въздуха при всяка тяхна обща изява и превръща техния „студен мир“ в най-важния политически трилър на Близкия изток.

