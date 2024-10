Нетаняху призова: Пратете незабавно военните от мисията на ООН в Ливан на сигурно място

П ремиерът на Израел Бенямин Нетаняху призова днес генералния секретар на ООН Антониу Гутериш да разпореди незабавно военните от мисията на ООН в Ливан да бъдат прехвърлени на сигурно място, предадоха световните агенции. Той добави, че присъствието на военните на ООН в района ги превръща в „заложници на Хизбула“.

"Господин генерален секретар, пратете незабавно на сигурно място силите на ООН в Ливан. Трябва да го направите веднага, незабавно“, подчерта Нетаняху. Призивът той отправи на английски във видеопослание.

