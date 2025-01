Неочакван обрат: Таблоид се извини на принц Хари за намесата в личния му живот

Д ългата години съдебна битка на принц Хари срещу британската вестникарска група на Рупърт Мърдок претърпя неочакван обрат в сряда, след като херцогът уреди делото си, преди процесът да започне, съобщава CNN.

Производството във Върховния съд на Лондон трябваше да започне във вторник сутринта, но беше многократно отлагано след искания на адвокати и от двете страни.

Дейвид Шерборн, адвокатът на херцога, каза пред съда: „Имам удоволствието да съобщя на съда, че страните са постигнали споразумение.“ След това той продължи да чете извинение от името на подсъдимия.

Собственикът на вестник Sun поднесе „пълни и недвусмислени извинения“ на принц Хари за „сериозна намеса“ в личния му живот.

Той урежда дългогодишна съдебна битка между принца и вестникарската група, след като преговори в последната минута спряха предстоящ осемседмичен процес.

