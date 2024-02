Принц Хари спечели дело срещу таблоида Mirror

П ринц Хари уреди днес дългогодишен съдебен иск срещу Mirror Group Newspapers (MGN), почти два месеца след като съдия от Обединеното кралство постанови, че той е бил жертва на хакване на телефона от техните таблоидни заглавия.

Херцогът на Съсекс съди MGN, която издава The Mirror, Sunday Mirror и Sunday People – твърдейки, че нейните журналисти са свързани с измамни и незаконни методи, включително хакване на телефони.

Prince Harry will receive an interim payment of £400,000 ($504,142) in addition to “substantial” further damages in his phone hacking case against British tabloid The Mirror, according to his lawyer. https://t.co/RuZYPZspLW