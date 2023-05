Нея всички я обичат: Какво казаха звездите за Тина Търнър

Н е само музикалната общност, но и целият свят са в траур заради смъртта на иконата на рокендрола Тина Търнър. Тя почина на 83-годишна възраст.

"С голяма тъга съобщаваме за кончината на Тина Търнър. С музиката си и безграничната си страст към живота тя омагьоса милиони фенове по света и вдъхнови утрешните звезди", се казва в изявление, публикувано в профила ѝ в Instagram. "Днес се сбогуваме с една скъпа приятелка, която оставя на всички нас най-великата си творба - своята музика. Цялото ни сърдечно съчувствие е към семейството ѝ. Тина, ще ни липсваш много."

Снимки на Тина Търнър през годините може да видите в нашата ГАЛЕРИЯ:

Опустошителната загуба на обичаната суперзвезда предизвика безброй съболезнователни и траурни съобщения в социалните мрежи, а известни личности споделиха колко много Търнър ги е вдъхновявала и им е повлияла.

Тя се прослави като водеща певица на Ike & Tina Turner Revue, преди кариерата ѝ на солов изпълнител да потръгне през 80-те години на миналия век. Гръмогласната певица е най-известна с хитове като The Best, Private Dancer, What's Love Got to Do With It, Typical Male и Let's Stay Together. Тина се запознава с Айк Търнър по време на изпълнение на неговата група Kings of Rhythm през 1956 г. и скоро става част от групата (на снимката горе през 1961 г.).

През 1960 г. песента на двойката "A Fool in Love" влиза в поп класациите, а скоро след това следват поредица от хитови сингли. Сред тях са It's Gonna Work Out Fine, River Deep, Mountain High и Proud Mary.

Търнър е омъжена за Айк Търнър в продължение на 16 години, но през 1978 г. се развеждат. В автобиографията си "Аз, Тина: Моята житейска история" от 1986 г. звездата разказва за насилието, което е претърпяла от първия си съпруг по време на брака им.

През 1984 г. тя издава дебютния си солов албум Private Dancer. Той се продава в над 20 милиона копия по целия свят и печели три награди "Грами".

What's Love Got To Do With It взима наградата за запис на годината и за най-добро женско изпълнение. Better Be Good To Me печели наградата за най-добро женско рок вокално изпълнение.

Heaven has gained an angel.

Rest in Paradise Tina Turner.

Thank you for the inspiration you gave us all. pic.twitter.com/JMxa9kBsmF — Ciara (@ciara) May 24, 2023

По време на кариерата си Търнър печели общо осем награди "Грами", включително наградата за цялостно творчество през 2018 г.

През годините Търнър многократно си сътрудничи с Мик Джагър от Rolling Stones, като подкрепя групата по време на турнета и свири с нея на фестивали. Тя казва, че "винаги е била влюбена в Мик Джагър".

Тя също така поддържа близко приятелство с Дейвид Бауи, който я кани да пее в дует в заглавната песен на албума му Tonight. В замяна на това тя кани Бауи да свири като специален гост на турнето ѝ Private Dancer.

Кариерата на Търнър продължава пет десетилетия. След прощално турне през 2000 г. тя се връща на сцената през 2009 г. на 69-годишна възраст, за да отпразнува 50-годишнината си в музиката.

Търнър се омъжва за дългогодишния си партньор Ервин Бах през 2013 г. в Швейцария. В първите дни на брака им тя получава инсулт и по-късно той спасява живота ѝ, като ѝ дарява един от бъбреците си.

Животът ѝ е представен и в мюзикъла на Уест Енд и Бродуей "Тина - мюзикълът за Тина Търнър". В него се разказва историята на живота на Търнър, като се акцентира върху това как певицата се осмелява да се противопостави на ограниченията на възрастта, пола и расата по време на дългата си кариера.

Търнър казва за мюзикъла: "За мен е много важно да имам възможност да споделя цялата си история. Този мюзикъл не е за моята слава. Той е за пътуването, което извървях, за да стигна дотам. Искам всяка вечер публиката да си отнесе от театъра, че можеш да превърнеш отровата в лекарство."

За пенсионирането си Търнър тя сама казва: "Никой не знаеше колко уморена съм от пеене и танци. Това е всичко. Сега се прибирам у дома."

The words legendary, iconic, diva, and superstar are often overused and yet Tina Turner embodies them all and so many more - an incredible performer, musician and trailblazer. To me, she will always be a survivor and an inspiration to women everywhere. Her music will continue to… pic.twitter.com/ur7djmFHnW — Mariah Carey (@MariahCarey) May 24, 2023

Съобщение публикуваха и от Warner Music:

"Всички ние в Warner Music сме дълбоко натъжени от кончината на единствената и неповторима Тина Търнър", сподели Warner Music в изявление. "Световна икона и новатор, разпознаваема мигновено с невероятния си глас и неподражаем стил, тя беше една от най-големите звезди на всички времена. Дори и след безбройните награди, 180-те милиона продадени албума, рекордно дългите турнета и незабравимите актьорски роли, Тина ще бъде запомнена най-вече с чистата радост от нейната музика. Нейната необикновена, универсална привлекателност е толкова силна, че няма съмнение, че тя ще продължи да влияе на идните поколения. Тя е олицетворение на артистичното себеутвърждаване. Изказваме искрените си съболезнования на нейния съпруг Ервин Бах, семейството, приятелите и безбройните ѝ фенове по целия свят."

Главният изпълнителен директор на BMG Хартвиг Масух повтори чувствата в собственото си изявление, като написа: "Винаги ще има само една Тина Търнър. Нейната музика и житейският ѝ път докоснаха толкова много хора. Изпращаме съболезнованията си на нейния скъп мениджър и съпруг Ервин и на всички, които я обичаха."

Освен това знаменитости като Мик Джагър, Ерика Баду, Куестлав, Сиара, Флеа и други споделиха сърцераздирателни, изпълнени с емоции послания в социалните мрежи. Вижте техните реакции по повод смъртта на Търнър по-долу.

Tina Turner was raw. She was powerful. She was unstoppable. And she was unapologetically herself—speaking and singing her truth through joy and pain; triumph and tragedy. Today we join fans around the world in honoring the Queen of Rock and Roll, and a star whose light will never… pic.twitter.com/qXl2quZz1c — Barack Obama (@BarackObama) May 24, 2023

След новината за смъртта на Търнър 69-годишната Опра Уинфри сподели в Instagram много снимки, на които тя и музикалната икона прекарват време заедно през годините.

"Започнах като фен на Тина Търнър, след това като пълна фенка, следвайки я от шоу на шоу из цялата страна, и накрая станахме истински приятели", написа тя под публикацията. "Тя е нашата вечна богиня на рокендрола, която съдържаше огромна вътрешна сила, която растеше през целия ѝ живот."

Тя добави как Търнър е била "модел за подражание не само за мен, но и за целия свят", който "насърчи част от мен, за чието съществуване не знаех".