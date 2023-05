От НАСА публикуваха трогателен пост за Тина Търнър

"Просто най-добрата. Музикалната легенда Тина Търнър блестеше на сцената и в сърцата на милиони като Кралицата на рокендрола. Наследството ѝ ще живее вечно сред звездите". Това написаха от НАСА в Тwitter, след като стана ясно, че е починала.

Почина кралицата на рокендрола Тина Търнър

Simply the best. Music legend Tina Turner sparkled across the stage and into millions of hearts as the Queen of Rock 'n' Roll. Her legacy will forever live among the stars. pic.twitter.com/W0OGq61vwT — NASA (@NASA) May 24, 2023

Търнър е починала след дълго боледуване в дома си в Кюснахт, близо до Цюрих в Швейцария, уточни говорителката ѝ.

"С огромна тъга съобщаваме за смъртта на Тина Търнър", се казва в изявление, публикувано в официалния акаунт на роклегендата в Instagram и цитирано от Франс прес.

В него се подчертава, че американската певица, получила швейцарско гражданство, оставя "след себе си най-великото си дело: своята музика".

"С музиката си и с безкрайната си страст към живота тя запленяваше милиони почитатели по света и вдъхновяваше бъдещите звезди", отбелязва още изявлението.

Изпълнителката на хитове "Proud Mary" и "The Best", известна с буйната си руса "грива" и обезоръжаваща усмивка, завладяваше публиката с взривяващото си сценично поведение. В течение на кариерата си, започнала през 50-те години на миналия век в САЩ, тя печели осем награди "Грами" (американските музикални награди).

Тина ще бъде запомнена с тесните дънки, къси поли и високи токчета, но най-вече с неподражаемия си глас, с вкуса си към музикални експерименти и затрогващите балади, както и с неизчерпаемата си енергия на сцената. Сред многобройните й хитове са песните Typical Male, Private Dancer, Better Be Good to Me и What's Love Got to Do with It. С годините тя се превърна в явление, а завладяващите й песни превземаха класациите.

Тина Търнър беше символ и кончината ѝ е огромна загуба, заяви говорителката на Белия дом Карин Жан-Пиер.

Научавайки по време на пресконференция, че "Кралицата на рока" е починала, говорителката на президентството заяви, че самата тя е "много голяма нейна почитателка" и добави, че в мислите си е със семейството и приятелите ѝ.